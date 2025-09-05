Türkiye
Kanada, Rusya’ya karşı müttefiklerle yeni yaptırım paketi hazırlıyor
Kanada, Rusya’ya karşı müttefiklerle yeni yaptırım paketi hazırlıyor
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin müttefiklerle birlikte Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, Mississauga’daki konuşmasında, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım paketi hazırlandığını duyurdu.Başbakan, “Üç binden fazla kişiye yaptırım uyguladık, petrol için fiyat tavanını sıkılaştırdık ve şimdi müttefikler arasında yeni bir yaptırım dalgası hazırlanıyor. Bu önlemler şimdiden ekonomi üzerinde etkisini gösteriyor ve baskıyı sürdürmemiz gerekiyor” dedi. Carney, yaptırımların, Kanada’nın Ukrayna’ya yönelik daha geniş kapsamlı desteğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak bu desteğin askeri yardım ve geleceğe dönük güvenlik garantilerini de içerdiğini ifade etti. Kanada Başbakanı ayrıca, ülkesinin 'istekliler koalisyonu' içindeki ortaklarla koordinasyonunu sürdüreceğini ve Ukrayna’nın çıkarlarına hizmet edecek uzun vadeli çözümler geliştirmeye çalışacağını kaydetti.
Kanada, Rusya’ya karşı müttefiklerle yeni yaptırım paketi hazırlıyor

20:59 05.09.2025
© AP Photo / Chris J RatcliffeMark Carney
Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Abone ol
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin müttefiklerle birlikte Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Mississauga’daki konuşmasında, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım paketi hazırlandığını duyurdu.
Başbakan, “Üç binden fazla kişiye yaptırım uyguladık, petrol için fiyat tavanını sıkılaştırdık ve şimdi müttefikler arasında yeni bir yaptırım dalgası hazırlanıyor. Bu önlemler şimdiden ekonomi üzerinde etkisini gösteriyor ve baskıyı sürdürmemiz gerekiyor” dedi.
Carney, yaptırımların, Kanada’nın Ukrayna’ya yönelik daha geniş kapsamlı desteğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak bu desteğin askeri yardım ve geleceğe dönük güvenlik garantilerini de içerdiğini ifade etti.
Kanada Başbakanı ayrıca, ülkesinin 'istekliler koalisyonu' içindeki ortaklarla koordinasyonunu sürdüreceğini ve Ukrayna’nın çıkarlarına hizmet edecek uzun vadeli çözümler geliştirmeye çalışacağını kaydetti.
