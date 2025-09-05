https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/israilli-bakana-yonelik-suikast-plani-haberine-dmmden-aciklama-turkiyeye-karsi-yurutulen-maksatli-1099118634.html
İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon
İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon
Sputnik Türkiye
İsrail'de bazı medya kuruluşlarındaki İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberlerinde Türkiye'nin adının geçmesi sonrası Dezenformasyonla Mücadele... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T00:32+0300
2025-09-05T00:32+0300
2025-09-05T00:33+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
i̇srail
türkiye
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, haberde Türkiye'nin adının geçmesinin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti ürünü olduğunu vurguladı. DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği ifade edildi. Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen algıya dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gumruk-vergisi-krizinin-ardindan-trump-abd-ve-japonya-arasinda-ticaret-anlasmasini-imzaladi-1099118366.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dezenformasyonla mücadele merkezi, i̇srail, türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi, i̇srail, türkiye
İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon
00:32 05.09.2025 (güncellendi: 00:33 05.09.2025)
İsrail'de bazı medya kuruluşlarındaki İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberlerinde Türkiye'nin adının geçmesi sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınladı. Açıklamada olayın Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, haberde Türkiye'nin adının geçmesinin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti ürünü olduğunu vurguladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği ifade edildi.
Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen algıya dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."