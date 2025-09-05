https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/israilli-bakana-yonelik-suikast-plani-haberine-dmmden-aciklama-turkiyeye-karsi-yurutulen-maksatli-1099118634.html

İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon

İsrail'de bazı medya kuruluşlarındaki İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberlerinde Türkiye'nin adının geçmesi sonrası Dezenformasyonla Mücadele... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, haberde Türkiye'nin adının geçmesinin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti ürünü olduğunu vurguladı. DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği ifade edildi. Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen algıya dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

