İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon
İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon
İsrail'de bazı medya kuruluşlarındaki İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberlerinde Türkiye'nin adının geçmesi sonrası Dezenformasyonla Mücadele... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, haberde Türkiye'nin adının geçmesinin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti ürünü olduğunu vurguladı. DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği ifade edildi. Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen algıya dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İsrailli bakana yönelik suikast planı haberine DMM'den açıklama: Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon

00:32 05.09.2025
İsrail'de bazı medya kuruluşlarındaki İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberlerinde Türkiye'nin adının geçmesi sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınladı. Açıklamada olayın Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, haberde Türkiye'nin adının geçmesinin Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti ürünü olduğunu vurguladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği ifade edildi.
Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen algıya dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."
