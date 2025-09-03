https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/emekli-maas-promosyonlari-eylul-ayiyla-guncellendi-hangi-banka-ne-kadar-veriyor-1099069616.html

Emekli maaş promosyonları eylül ayıyla güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaş promosyonları eylül ayıyla güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Sputnik Türkiye

Bankaların emekli maaş promosyonları eylül itibarıyla güncellendi. Maaşını taşıyan emekliler için promosyon tutarları 5 bin TL ile 27 bin TL arasında... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T15:34+0300

2025-09-03T15:34+0300

2025-09-03T15:34+0300

ekonomi̇

banka

emekli

emekli maaşı

promosyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324764_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_a52c666d90140e768c2ec48f57bedae0.jpg

Eylül ayı itibarıyla emekli maaş promosyonları güncellendi ve bankalar ödemelerini artırdı. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca anlaşmalı oldukları bankadan almayı taahhüt ederek 5 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Bu tutarlar bazı bankalarda ek şartlar ve avantajlarla daha da yükselebiliyor.2025 emekli maaş promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?İş Bankası, 15 bin TL nakit promosyonun yanında 9 bin TL’ye varan ek ödemeyle toplamda 24 bin TL verirken; ING, koşulsuz 15 bin TL promosyon ve ek ödemelerle birlikte toplam 25 bin TL’ye ulaşan fırsat sunuyor. Akbank, 15 bin TL promosyon ve 2.500 TL ek ödülle toplamda 17.500 TL ödeme yaparken; Garanti BBVA, 15 bin TL nakit promosyonun yanı sıra ek harcama ve poliçe şartlarıyla toplam 25 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor. QNB Finansbank, 15 bin TL promosyonun üzerine otomatik fatura ve kart harcamalarıyla toplamda 20.400 TL ödüyor.DenizBank, 27 bin TL’ye varan promosyon imkânı ile en yüksek ödemeyi yapan bankalardan biri olurken; Yapı Kredi de promosyon tutarını 27 bin TL’ye kadar çıkararak öne çıktı. Vakıfbank ise maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar promosyon verirken; Albaraka Türk, 15.600 TL promosyon ve 9.400 TL ek ödemeyle toplam 25 bin TL ödeme sunuyor. TEB ise 12 bin TL ana promosyonun üzerine ek ödemelerle toplam 21 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.Son tarih 30 Eylül 2025Bankaların güncel promosyon kampanyaları 30 Eylül 2025’e kadar devam edecek. Emeklilerin maaşlarını taşımadan önce bankaların sunduğu ek koşulları dikkatle incelemesi gerektiği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/emekliler-merak-ediyor-bankalar-emekli-maasina-bloke-koyabilecek-mi--1098707396.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaş promosyonu, emekli promosyonları, 2025 emekli promosyon, emekliye promosyon veren banka, en yüksek emekli promosyonu, denizbank emekli promosyon, yapı kredi emekli promosyon, iş bankası emekli promosyon, ing emekli promosyon, akbank emekli promosyon, garanti bbva emekli promosyon, tеb emekli promosyon, vakıfbank emekli promosyon, halkbank emekli promosyon, ziraat bankası emekli promosyon, albaraka türk emekli promosyon, emekli promosyon tutarları, maaş taşıma promosyon, 27 bin tl promosyon, 25 bin tl promosyon, 21 bin tl promosyon, 20.400 tl promosyon, 17.500 tl promosyon, 15 bin tl promosyon, en çok promosyon veren banka, bankalar promosyon kampanyası, emekli promosyon güncel