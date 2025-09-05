https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/hint-politikaci-rusyanin-asyaya-yonelisi-hindistan-icin-buyuk-firsat-1099126192.html

Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'

Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'

Sputnik Türkiye

Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasının Moskova’nın stratejik... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T08:43+0300

2025-09-05T08:43+0300

2025-09-05T08:43+0300

ekonomi̇

doğu ekonomik forumu

kongre partisi (hindistan)

hindistan halk partisi (bjp)

uzak doğu

moskova

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099123522_54:216:3311:2048_1920x0_80_0_0_2651738df8086fabd6f4d18c6d8384b6.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda ülkesinin stratejik geleceğini Uzak Doğu ve Sibirya’nın geliştirilmesi yoluyla Asya’da konumlandıracağını açıkladı. Açıklama, Hindistan’da da dikkatle takip edildi.Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Putin’in konuşmasının yalnızca Rusya’nın değil, aynı zamanda Hindistan’ın da jeopolitik ve ekonomik çıkarları için belirleyici olabileceğini söyledi.'Rusya Hint-Pasifik’te daha etkili olacak'Rodrigues’e göre Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Asya ile köprü konumu sayesinde de kritik bir önem taşıyor.“Bu durum, Rusya’yı Hint-Pasifik dinamiklerinde daha etkili bir oyuncu haline getirecek. Hindistan’ın bu fırsatı görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor” dedi.Hindistan-Rusya ortaklığına yeni boyutRodrigues, Hindistan ile Rusya’nın onlarca yıllık güvene dayalı bir işbirliği üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Moskova’nın Asya’ya yönelmesinin, Yeni Delhi için enerji güvenliği, ticaret, bağlantısallık ve bölgesel dengeyi güçlendirme imkânı sunduğunu kaydetti.“Mesaj nettir: Rusya Asya jeopolitiğinde rolünü genişletmeye kararlı. Hindistan da bu süreci şekillendirmede proaktif davranmalı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/peskov-istanbuldaki-rusya-ukrayna-muzakereleri-katilim-duzeyi-yukseltilerek-devam-edebilir-1099120809.html

uzak doğu

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu ekonomik forumu, kongre partisi (hindistan), hindistan halk partisi (bjp), uzak doğu, moskova, rusya