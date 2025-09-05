https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/hint-politikaci-rusyanin-asyaya-yonelisi-hindistan-icin-buyuk-firsat-1099126192.html
Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'
Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'
Sputnik Türkiye
Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasının Moskova’nın stratejik... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T08:43+0300
2025-09-05T08:43+0300
2025-09-05T08:43+0300
ekonomi̇
doğu ekonomik forumu
kongre partisi (hindistan)
hindistan halk partisi (bjp)
uzak doğu
moskova
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099123522_54:216:3311:2048_1920x0_80_0_0_2651738df8086fabd6f4d18c6d8384b6.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda ülkesinin stratejik geleceğini Uzak Doğu ve Sibirya’nın geliştirilmesi yoluyla Asya’da konumlandıracağını açıkladı. Açıklama, Hindistan’da da dikkatle takip edildi.Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Putin’in konuşmasının yalnızca Rusya’nın değil, aynı zamanda Hindistan’ın da jeopolitik ve ekonomik çıkarları için belirleyici olabileceğini söyledi.'Rusya Hint-Pasifik’te daha etkili olacak'Rodrigues’e göre Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Asya ile köprü konumu sayesinde de kritik bir önem taşıyor.“Bu durum, Rusya’yı Hint-Pasifik dinamiklerinde daha etkili bir oyuncu haline getirecek. Hindistan’ın bu fırsatı görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor” dedi.Hindistan-Rusya ortaklığına yeni boyutRodrigues, Hindistan ile Rusya’nın onlarca yıllık güvene dayalı bir işbirliği üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Moskova’nın Asya’ya yönelmesinin, Yeni Delhi için enerji güvenliği, ticaret, bağlantısallık ve bölgesel dengeyi güçlendirme imkânı sunduğunu kaydetti.“Mesaj nettir: Rusya Asya jeopolitiğinde rolünü genişletmeye kararlı. Hindistan da bu süreci şekillendirmede proaktif davranmalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/peskov-istanbuldaki-rusya-ukrayna-muzakereleri-katilim-duzeyi-yukseltilerek-devam-edebilir-1099120809.html
uzak doğu
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099123522_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_5077e614f72b7d20b8f163303a0a23b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğu ekonomik forumu, kongre partisi (hindistan), hindistan halk partisi (bjp), uzak doğu, moskova, rusya
doğu ekonomik forumu, kongre partisi (hindistan), hindistan halk partisi (bjp), uzak doğu, moskova, rusya
Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'
Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasının Moskova’nın stratejik geleceğini Asya’ya bağlama kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda ülkesinin stratejik geleceğini Uzak Doğu ve Sibirya’nın geliştirilmesi yoluyla Asya’da konumlandıracağını açıkladı. Açıklama, Hindistan’da da dikkatle takip edildi.
Hindistan Halk Partisi
(BJP) politikacısı Savio Rodrigues
, Putin’in konuşmasının yalnızca Rusya’nın
değil, aynı zamanda Hindistan’ın
da jeopolitik ve ekonomik çıkarları için belirleyici olabileceğini söyledi.
'Rusya Hint-Pasifik’te daha etkili olacak'
Rodrigues’e göre Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi
yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Asya ile köprü konumu
sayesinde de kritik bir önem taşıyor.
“Bu durum, Rusya’yı Hint-Pasifik dinamiklerinde daha etkili bir oyuncu haline getirecek. Hindistan’ın bu fırsatı görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor” dedi.
Hindistan-Rusya ortaklığına yeni boyut
Rodrigues, Hindistan ile Rusya’nın onlarca yıllık güvene dayalı bir işbirliği
üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Moskova’nın Asya’ya yönelmesinin, Yeni Delhi
için enerji güvenliği, ticaret, bağlantısallık ve bölgesel dengeyi güçlendirme
imkânı sunduğunu kaydetti.
“Mesaj nettir: Rusya Asya jeopolitiğinde rolünü genişletmeye kararlı. Hindistan da bu süreci şekillendirmede proaktif davranmalı” ifadelerini kullandı.