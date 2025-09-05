Türkiye
Hint politikacı: 'Rusya'nın Asya'ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'
Hint politikacı: 'Rusya’nın Asya’ya yönelişi Hindistan için büyük fırsat'
Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasının Moskova'nın stratejik... 05.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda ülkesinin stratejik geleceğini Uzak Doğu ve Sibirya’nın geliştirilmesi yoluyla Asya’da konumlandıracağını açıkladı. Açıklama, Hindistan’da da dikkatle takip edildi.Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Putin’in konuşmasının yalnızca Rusya’nın değil, aynı zamanda Hindistan’ın da jeopolitik ve ekonomik çıkarları için belirleyici olabileceğini söyledi.'Rusya Hint-Pasifik’te daha etkili olacak'Rodrigues’e göre Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Asya ile köprü konumu sayesinde de kritik bir önem taşıyor.“Bu durum, Rusya’yı Hint-Pasifik dinamiklerinde daha etkili bir oyuncu haline getirecek. Hindistan’ın bu fırsatı görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor” dedi.Hindistan-Rusya ortaklığına yeni boyutRodrigues, Hindistan ile Rusya’nın onlarca yıllık güvene dayalı bir işbirliği üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Moskova’nın Asya’ya yönelmesinin, Yeni Delhi için enerji güvenliği, ticaret, bağlantısallık ve bölgesel dengeyi güçlendirme imkânı sunduğunu kaydetti.“Mesaj nettir: Rusya Asya jeopolitiğinde rolünü genişletmeye kararlı. Hindistan da bu süreci şekillendirmede proaktif davranmalı” ifadelerini kullandı.
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, президент РФ Владимир Путин, премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун (слева направо) на пленарной сессии Восточного экономического форума (5 сентября 2025). Владивосток
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, президент РФ Владимир Путин, премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун (слева направо) на пленарной сессии Восточного экономического форума (5 сентября 2025). Владивосток - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasının Moskova’nın stratejik geleceğini Asya’ya bağlama kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacısı Savio Rodrigues, Putin’in konuşmasının yalnızca Rusya’nın değil, aynı zamanda Hindistan’ın da jeopolitik ve ekonomik çıkarları için belirleyici olabileceğini söyledi.

'Rusya Hint-Pasifik’te daha etkili olacak'

Rodrigues’e göre Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi yalnızca doğal kaynaklar açısından değil, aynı zamanda Asya ile köprü konumu sayesinde de kritik bir önem taşıyor.
“Bu durum, Rusya’yı Hint-Pasifik dinamiklerinde daha etkili bir oyuncu haline getirecek. Hindistan’ın bu fırsatı görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Hindistan-Rusya ortaklığına yeni boyut

Rodrigues, Hindistan ile Rusya’nın onlarca yıllık güvene dayalı bir işbirliği üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Moskova’nın Asya’ya yönelmesinin, Yeni Delhi için enerji güvenliği, ticaret, bağlantısallık ve bölgesel dengeyi güçlendirme imkânı sunduğunu kaydetti.
“Mesaj nettir: Rusya Asya jeopolitiğinde rolünü genişletmeye kararlı. Hindistan da bu süreci şekillendirmede proaktif davranmalı” ifadelerini kullandı.
