Trump yönetimine Washington'dan dava: 'Çok sayıda federal yasayı ihlal etti'

Trump yönetiminin Ulusal Muhafız birliklerini Washington'a konuşlandırmasının ardından yönetime Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından dava açıldı.

Washington DC, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine başkente Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırması nedeniyle dava açtı. Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından federal mahkemeye açılan davada, anayasaya aykırı olduğu ve çok sayıda federal yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle asker konuşlandırılmasının engellenmesi için mahkeme emri isteniyor.Schwalb paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson ise, başkanın federal varlıkları korumak ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için asker konuşlandırma yetkisinin yasal olduğunu söyledi.Jackson yaptığı açıklamada, "Bu dava, Başkan'ın DC'deki şiddet suçlarını durdurmak için yürüttüğü son derece başarılı operasyonları baltalamak amacıyla, DC sakinleri ve ziyaretçilerinin aleyhine açılan bir başka girişimden başka bir şey değildir." dedi.Trump geçen ay Ulusal Muhafız birliklerini Washington'a konuşlandırarak, 'kanun, düzen ve kamu güvenliğini yeniden tesis edeceklerini' söylemişti. Trump ayrıca başkent bölgesindeki Metropolitan Polis Departmanı'nı doğrudan federal kontrol altına almıştı.

