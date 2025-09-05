Türkiye
Emlak vergisine itiraz etmek için son tarih yaklaşıyor: Nereye başvurmalı?
Emlak vergisine itiraz etmek için son tarih yaklaşıyor: Nereye başvurmalı?
Emlak vergisine itiraz etmek isteyenler için son gün 8 Eylül. Belediyeye nasıl başvurulur, dilekçede hangi bilgiler olmalı, itiraz sürecinde nelere dikkat edilmeli? İşte adım adım emlak vergisi itiraz rehberi.
SON HABERLER
Emlak vergisine itiraz etmek için son tarih yaklaşıyor: Nereye başvurmalı?

© İHAEmlak vergisine nasıl itiraz edilir?
Önümüzdeki 4 yıl için geçerli olacak emlak vergisi ücretleri açıklandı. Yeni oranlar birçok yerde ciddi artış gösterdi, bazı bölgelerde vergi oranları 10 katına kadar çıktı. Emlak vergisi oranlarına itiraz etmek isteyenler için son tarih 8 Eylül. İtiraz etmek isterseniz ne yapmalısınız? İşte detaylar...
Emlak rayiç bedel ve vergi artışları netleşirken takdir komisyonu, emlak rayiç bedellerini belirledi. Birçok semtte ve bölgede oranlar ciddi artış gösterirken rayiç değerlerin belirlenmesiyle birlikte emlak vergilerinde, 10-15 kata varan artışlar öngörülüyor.
Rayiç değerler, konut ve iş yerleri için ödenen vergileri doğrudan etkileyecek. Emlak vergisi konusunda "emekli olanlar emlak vergisi ödemeyecek."

Emlak rayiç bedeline itiraz nasıl yapılır?

Emlak vergisi oranlarına itiraz etmek için son gün 8 Eylül. Vatandaşların bizzat belediyeye giderek başvuru yapması gerekiyor.
Öncelikle belediyenin ilgili birimine (genellikle Mali Hizmetler veya Emlak Şube Müdürlüğü) yazılı bir itiraz dilekçesi ile başvurmalısınız.
İtiraz dilekçenize gayrimenkulün adresini, tapu bilgilerini, eski ve yeni rayiç değerleri ve gerekçenizi (örneğin “piyasa değerine uygun değil” ya da “yanlış hesaplanmış” gibi) ekleyebilirsiniz.
Önemli bir ayrıntı ise mahallede birçok kişinin aynı konuda itiraz dilekçesi vermesi, ileride açılacak dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.
Kısacası belediyeye itiraz zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Esas hukuki çözüm vergi mahkemesinde aranmaktadır.
Önemli bir ayrıntı: Mahallenizden ya da aynı bölgede yaşayan bir komşunuz itiraz ederse, sizin de itiraz etmiş sayılacağınızı unutmayın.
