Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada

Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada

Emlak vergisinde rayiç bedellerde 10-20 kata varan artış sonrası 2026'da uygulanacak emlak vergileri için emlak sahiplerini koruyacak yeni bir kanun... 03.09.2025

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri açıklandı. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yeni rayiç bedellerle birlikte emlak vergileri bazı ilçelerde 10-20 kat artarken, büyükşehirlerde yüzde 300’den başlayıp lüks semtlerde yüzde 5000’e varan artışlar dikkat çekti.Sabah gazetesinin haberine göre 2026 yılında uygulanacak emlak vergileri için hükümet harekete geçti. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşı mağdur etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Demir, piyasa koşullarına uygun yeni bir kanun hazırlığı başlattıklarını duyurdu.

