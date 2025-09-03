https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yukselen-emlak-vergisi-rayic-bedellerine-yeni-duzenleme-masada-1099042747.html
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada
Sputnik Türkiye
Emlak vergisinde rayiç bedellerde 10-20 kata varan artış sonrası 2026’da uygulanacak emlak vergileri için emlak sahiplerini koruyacak yeni bir kanun... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T07:32+0300
2025-09-03T07:32+0300
2025-09-03T07:32+0300
ekonomi̇
mustafa demir
emlak vergisi
rayiç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098662169_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_bf8940bdaccb1d6c652a0efbbdef2f0b.png
2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri açıklandı. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yeni rayiç bedellerle birlikte emlak vergileri bazı ilçelerde 10-20 kat artarken, büyükşehirlerde yüzde 300’den başlayıp lüks semtlerde yüzde 5000’e varan artışlar dikkat çekti.Sabah gazetesinin haberine göre 2026 yılında uygulanacak emlak vergileri için hükümet harekete geçti. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşı mağdur etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Demir, piyasa koşullarına uygun yeni bir kanun hazırlığı başlattıklarını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/aidatlar-son-uc-yilda-yuzde-367-artti-istanbulda-aidatlar-10-bin-lirayi-asti-1099028298.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098662169_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_863f27fc9db6ce518867a5c3be096261.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa demir, emlak vergisi, rayiç
mustafa demir, emlak vergisi, rayiç
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada
Emlak vergisinde rayiç bedellerde 10-20 kata varan artış sonrası 2026’da uygulanacak emlak vergileri için emlak sahiplerini koruyacak yeni bir kanun hazırlanıyor. Amaç, aşırı vergi yükünü önlemek ve adil bir sistem oluşturmak.
2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri açıklandı. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Yeni rayiç bedellerle birlikte emlak vergileri bazı ilçelerde 10-20 kat artarken, büyükşehirlerde yüzde 300’den başlayıp lüks semtlerde yüzde 5000’e varan artışlar dikkat çekti.
Sabah gazetesinin haberine göre 2026 yılında uygulanacak emlak vergileri için hükümet harekete geçti. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşı mağdur etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Demir, piyasa koşullarına uygun yeni bir kanun hazırlığı başlattıklarını duyurdu.