Gürsel Tekin'den videolu açıklama: 'CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi, göreve başladık'
Gürsel Tekin'den videolu açıklama: 'CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi, göreve başladık'
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, videolu bir açıklama yaptı.
SON HABERLER
10:21 05.09.2025 (güncellendi: 10:32 05.09.2025)
CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesi sonrası, partinin yeni il başkanı Gürsel Tekin oldu. Tekin, göreve başlamasının ardından sosyal medya üzerinden videolu bir açıklama yayımladı.

'Göreve başladık'

Kendisini ve yeni yönetim ekibini tanıtan Tekin, uzun yıllardır partide görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Ben Gürsel Tekin, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde İstanbul’da görev yapan ve 3,5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık.”
Tekin, ekibinde yer alan isimleri de tanıtarak şöyle konuştu:
“Zeki başkan doğduğu günden beri Cumhuriyet Halk Partili, uzun süre partinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
Hasan kardeşimizle beraber il başkan yardımcılığı yaptık, daha sonra partimizin en zorlu dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.
Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili.
Erkan kardeşimiz… Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisiyiz.”

'CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi'

Partinin köklü mücadelesine dikkat çeken Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi” dedi.
Tekin, önümüzdeki süreçte öncelikli hedeflerinin parti içi birliği sağlamak ve hak mücadelesine devam etmek olduğunu belirtti:
“Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarını geride bırakmak, kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partisi’ni kucaklamak. Çok sayıda tutsak arkadaşımız var, birçok belediyemize operasyonlar yapılıyor. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz.”
Parti ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bize güvenin, biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında hiç kimse bizden farklı bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.”
