SON DAKİKA | Bursa'da yine orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor
CHP'li Barış Yarkadaş için ihraç talebi
CHP'li Barış Yarkadaş için ihraç talebi
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 05.09.2025
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir isim için daha ihraç talep edildi.Eski CHP Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.Yazılı savunması istendiKonuyla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun yazdığı yazıya göre; CHP yönetimi 2 Eylül'de yaptığı MYK toplantısında Barış Yarkadaş'ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'ya sevk etti.Bu kapsamda Yarkadaş'ın dosyasının 26 Eylül'de görüleceği belirtildi.Yarkadaş'tan 15 gün içinde yazılı savunma yapması istendi.Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamalarda parti yönetimine ve bu ihraç taleplerine eleştiriler getirmişti.Yarkadaş "Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?" ifadelerini kullanmıştı.Ne olmuştu?İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atanmıştı.CHP'de bu 5 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.Hasan Babacan yönetimden çekildi mi?Öte yandan mahkeme tarafından atanan isimlerden Hasan Babacan'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekilme kararı aldığı öğrenildi.CHP'nin de Hasan Babacan'ı ihraçtan vazgeçtiği belirtildi.
15:16 05.09.2025 (güncellendi: 15:17 05.09.2025)
