CHP'li Barış Yarkadaş, disipline sevk edildi

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
