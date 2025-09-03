Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/chpli-baris-yarkadas-disipline-sevk-edildi-1099079878.html
CHP'li Barış Yarkadaş, disipline sevk edildi
CHP'li Barış Yarkadaş, disipline sevk edildi
Sputnik Türkiye
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T23:30+0300
2025-09-03T23:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102944/38/1029443832_3:0:1199:673_1920x0_80_0_0_5bf7b614072fbe20de9c7b9414b4d7f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102944/38/1029443832_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_7b9fb381c1559fdbdb41fce9ad11dfe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barış yarkadaş, chp
barış yarkadaş, chp

CHP'li Barış Yarkadaş, disipline sevk edildi

23:30 03.09.2025
© AACHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала