CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Tekin, saat verdi: 'Koltuğa oturacağım'
Sputnik Türkiye
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atadı... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
gürsel tekin
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp genel merkezi
chp kurultayı
18:16 05.09.2025 (güncellendi: 18:17 05.09.2025)
© AA / Selman TürGürsel Tekin
© AA / Selman Tür
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atadı. Tekin, yaptığı açıklamada pazartesi günü saat 12.00’de göreve başlayacağını bildirdi.
Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada Pazartesi günü saat 12.00’de il başkanlığı binasına giderek görevi devralacağını söyledi.
Sosyal medyada paylaştığı videonun ardından İlke TV'ye konuşan Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim” dedi.
Görevi kabul etmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz” açıklamasında bulundu.
POLİTİKA
YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: 'CHP'nin İstanbul İlçe Kongreleri kaldığı yerden devam edecek'
16:50
