CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Tekin, saat verdi: 'Koltuğa oturacağım'
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atadı... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
18:16 05.09.2025 (güncellendi: 18:17 05.09.2025)
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atadı. Tekin, yaptığı açıklamada pazartesi günü saat 12.00’de göreve başlayacağını bildirdi.
Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada Pazartesi günü saat 12.00’de il başkanlığı binasına giderek görevi devralacağını söyledi.
Sosyal medyada paylaştığı videonun ardından İlke TV'ye konuşan Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim” dedi.
Görevi kabul etmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz” açıklamasında bulundu.