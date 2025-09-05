Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/caya-zam-geldi-bugunden-itibaren-gecerli-olacak-1099129686.html
Çaya zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çaya zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T10:43+0300
2025-09-05T10:43+0300
ekonomi̇
çay
zam
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e8ddd8d0652dea85750cc141f62a6143.jpg
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı.Çaya zam geldiZamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Kuru çaya en son temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 zam yapılmıştı.Zamların nedeni olarak artan işçi maliyetleri ve yaş çay fiyatları gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cay-tiryakilerine-kotu-haber-kuru-cay-fiyatlarina-zam-geldi-1098193577.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3683b7023053c80505fa05a794fed473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çaya zam geldi: bugünden itibaren geçerli olacak
çaya zam geldi: bugünden itibaren geçerli olacak

Çaya zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak

10:43 05.09.2025
© AAçay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AA
Abone ol
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı.

Çaya zam geldi

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
EKONOMİ
Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi
28 Temmuz, 15:20
Kuru çaya en son temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 zam yapılmıştı.
Zamların nedeni olarak artan işçi maliyetleri ve yaş çay fiyatları gösteriliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала