Çaya zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çaya zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 05.09.2025
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı.Çaya zam geldiZamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Kuru çaya en son temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 zam yapılmıştı.Zamların nedeni olarak artan işçi maliyetleri ve yaş çay fiyatları gösteriliyor.
