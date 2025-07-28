https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cay-tiryakilerine-kotu-haber-kuru-cay-fiyatlarina-zam-geldi-1098193577.html

Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi

Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi

Sputnik Türkiye

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3.5 zam yaptı. En son geçtiğimiz ay çay fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmıştı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T15:20+0300

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çaykur

çay

kuru çay

zam

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Çay tiryakilerine kötü haber ÇAYKUR'dan geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı. Kuru çaya en son Haziran ortasında yüzde 15, ondan önce ise Eylül 2024’te yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

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çaykur, çay, kuru çay, zam