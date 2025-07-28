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Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi
Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3.5 zam yaptı. En son geçtiğimiz ay çay fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmıştı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T15:20+0300
2025-07-28T15:25+0300
ekonomi̇
çaykur
çay
kuru çay
zam
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Çay tiryakilerine kötü haber ÇAYKUR'dan geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı. Kuru çaya en son Haziran ortasında yüzde 15, ondan önce ise Eylül 2024’te yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/vedat-milorun-meyhanede-cay-tepkisi-gundem-oldu-boyle-bir-sey-olur-mu-1097514288.html
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çaykur, çay, kuru çay, zam
çaykur, çay, kuru çay, zam

Çay tiryakilerine kötü haber: Kuru çay fiyatlarına zam geldi

15:20 28.07.2025 (güncellendi: 15:25 28.07.2025)
© ERDİ DEMİR-AW270383çay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© ERDİ DEMİR-AW270383
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ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3.5 zam yaptı. En son geçtiğimiz ay çay fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmıştı.
Çay tiryakilerine kötü haber ÇAYKUR'dan geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı. Kuru çaya en son Haziran ortasında yüzde 15, ondan önce ise Eylül 2024’te yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.
Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.
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