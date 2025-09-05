Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi'nde Hilal Özdemir'i öldüren kişinin aracıyla kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Hilal Özdemir'i öldüren kişinin aracıyla kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nde, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar eden Ayberk Kurtuluş'un, aracıyla kampüse girişi görüntülendi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
hilal özdemir
boğaziçi üniversitesi
türkiye
türki̇ye
Rumeli Hisarı'ndaki Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği, bu sırada önünde bulunan hafif ticari aracın güvenlikten onay aldıktan sonra içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, Kurtuluş'un daha sonra güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor. Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.
hilal özdemir, boğaziçi üniversitesi, türkiye
hilal özdemir, boğaziçi üniversitesi, türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hilal Özdemir'i öldüren kişinin aracıyla kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı

02:06 05.09.2025
Boğaziçi Üniversitesi'nde, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar eden Ayberk Kurtuluş'un, aracıyla kampüse girişi görüntülendi.
Rumeli Hisarı'ndaki Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği, bu sırada önünde bulunan hafif ticari aracın güvenlikten onay aldıktan sonra içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.
Görüntülerde, Kurtuluş'un daha sonra güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor. Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.
