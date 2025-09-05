https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bogazici-universitesinde-hilal-ozdemiri-olduren-kisinin-araciyla-kampuse-giris-goruntuleri-ortaya-1099119785.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hilal Özdemir'i öldüren kişinin aracıyla kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı

Rumeli Hisarı'ndaki Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği, bu sırada önünde bulunan hafif ticari aracın güvenlikten onay aldıktan sonra içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, Kurtuluş'un daha sonra güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor. Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

