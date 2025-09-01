Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/altindan-tarihi-rekor-haftanin-ilk-is-gununde-bir-seviye-daha-geride-kaldi-1098972055.html
Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı
Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları haftaya rekor seviyede başladı. Gram altın 1 Eylül 2025 tarihi ile birlikte 4 bin 600 lira civarında. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T09:16+0300
2025-09-01T09:16+0300
ekonomi̇
altın
yarım gram altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098209408_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_36822bc6b58bcec46df7e71e93563439.png
Gram altın 1 Eylül 2025 sabahına 4 bin 600 lirada rekor kırarak başladı. Gram altından rekorGram altın güne 4560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın şu sıralar 4595 liradan alıcı buluyor.ONS altın fiyatıOns altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.Gram altında rekor üstüne rekor geldiAltın fiyatları haftanın son işlem günü 29 Ağustos'ta da tarihi seviyelere ulaşmıştı.Gram altın 4 bin 500 lirayı aşarak rekor kırarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gram-altinda-yeni-rekor-geldi-1098907934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098209408_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_36819e31a1930b1373efcb2a869647a7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, gram altın fiyatları, gram rekor, altın fiyatları, ons altın, 1 eylül altın, 1 eylül altın fiyatları
gram altın, gram altın fiyatları, gram rekor, altın fiyatları, ons altın, 1 eylül altın, 1 eylül altın fiyatları

Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı

09:16 01.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturaltın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları haftaya rekor seviyede başladı. Gram altın 1 Eylül 2025 tarihi ile birlikte 4 bin 600 lira civarında.
Gram altın 1 Eylül 2025 sabahına 4 bin 600 lirada rekor kırarak başladı.

Gram altından rekor

Gram altın güne 4560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.
Gram altın şu sıralar 4595 liradan alıcı buluyor.

ONS altın fiyatı

Ons altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3473 dolardan işlem görüyor.
Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.

Gram altında rekor üstüne rekor geldi

Altın fiyatları haftanın son işlem günü 29 Ağustos'ta da tarihi seviyelere ulaşmıştı.
Gram altın 4 bin 500 lirayı aşarak rekor kırarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesine çıktı.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
EKONOMİ
Gram altında yeni rekor geldi
29 Ağustos, 08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала