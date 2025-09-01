https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/altindan-tarihi-rekor-haftanin-ilk-is-gununde-bir-seviye-daha-geride-kaldi-1098972055.html

Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı

Altından tarihi rekor: Haftanın ilk iş gününde bir seviye daha geride kaldı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları haftaya rekor seviyede başladı. Gram altın 1 Eylül 2025 tarihi ile birlikte 4 bin 600 lira civarında. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T09:16+0300

2025-09-01T09:16+0300

2025-09-01T09:16+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098209408_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_36822bc6b58bcec46df7e71e93563439.png

Gram altın 1 Eylül 2025 sabahına 4 bin 600 lirada rekor kırarak başladı. Gram altından rekorGram altın güne 4560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın şu sıralar 4595 liradan alıcı buluyor.ONS altın fiyatıOns altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.Gram altında rekor üstüne rekor geldiAltın fiyatları haftanın son işlem günü 29 Ağustos'ta da tarihi seviyelere ulaşmıştı.Gram altın 4 bin 500 lirayı aşarak rekor kırarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesine çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gram-altinda-yeni-rekor-geldi-1098907934.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın, gram altın fiyatları, gram rekor, altın fiyatları, ons altın, 1 eylül altın, 1 eylül altın fiyatları