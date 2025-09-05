https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bicakli-saldirida-hayatini-kaybeden-savci-ercan-kayhan-son-yolculuguna-ugurlandi-1099142048.html

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı: Kızı gözyaşlarıyla veda etti

Çekmeköy'de restoranda bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi. Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ne olmuştu?Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

