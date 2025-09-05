https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bicakli-saldirida-hayatini-kaybeden-savci-ercan-kayhan-son-yolculuguna-ugurlandi-1099142048.html
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı: Kızı gözyaşlarıyla veda etti
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı: Kızı gözyaşlarıyla veda etti
Sputnik Türkiye
Çekmeköy'de restoranda bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T15:41+0300
2025-09-05T15:41+0300
2025-09-05T16:45+0300
türki̇ye
cumhuriyet savcısı ercan kayhan
akın gürlek
çekmeköy
i̇stanbul adliyesi
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099142502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52f563db0cbe9413e915282f80a91cbe.jpg
İstanbul Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi. Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ne olmuştu?Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhanin-katil-zanlisi-mustafa-can-gul-tutuklandi-1099113036.html
türki̇ye
çekmeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099142502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9870141a6ba21b099b200e8aabca772.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet savcısı ercan kayhan, akın gürlek, çekmeköy, i̇stanbul adliyesi, cenaze töreni
cumhuriyet savcısı ercan kayhan, akın gürlek, çekmeköy, i̇stanbul adliyesi, cenaze töreni
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı: Kızı gözyaşlarıyla veda etti
15:41 05.09.2025 (güncellendi: 16:45 05.09.2025)
Çekmeköy'de restoranda bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.