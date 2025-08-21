https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yagmur-yok-su-azaliyor-ankaranin-kac-gunluk-suyu-kaldi-1098742827.html
Yağmur yok, su azalıyor: Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?
Ankara'da yağış az hatta neredeyse hiç yok, barajlar da alarm seviyesinde.Ankara'da baraj doluluk oranlarıAnkara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.Geçen yıl 20 Ağustos'ta 624 milyon 824 bin metreküple barajlarda doluluk oranı yüzde 39,41 olarak ölçülmüştü.Aktif kullanılabilir su oranı da 20 Ağustos 2024'te 435 milyon 867 bin metreküple yüzde 31,21 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 118 milyon 974 bin metreküple yüzde 8,52 olarak tespit edildi.1 yılda büyük düşüşKentin barajlarındaki doluluk oranı ve aktif kullanılabilir su miktarında geçen yıl ile bu zaman arasındaki fark, barajlardaki su düşüşünü ortaya koydu.Ankara'nın kaç günlük suyu var?Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az yani 90 günden az güne yetecek kadar içme suyu kaldı.
Yağmur yok, su azalıyor: Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?
Ankara'da baraj doluluk oranları
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.
Ankara'da baraj doluluk oranları
Toplam doluluk oranı
yüzde 19.42 (geçen yıl 39.41)
Aktif doluluk oranı
yüzde 8.53 (geçen yıl 31.21)
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.
Geçen yıl 20 Ağustos'ta 624 milyon 824 bin metreküple barajlarda doluluk oranı yüzde 39,41 olarak ölçülmüştü.
Aktif kullanılabilir su oranı da 20 Ağustos 2024'te 435 milyon 867 bin metreküple yüzde 31,21 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 118 milyon 974 bin metreküple yüzde 8,52 olarak tespit edildi.
Kentin barajlarındaki doluluk oranı ve aktif kullanılabilir su miktarında geçen yıl ile bu zaman arasındaki fark, barajlardaki su düşüşünü ortaya koydu.
Ankara'nın kaç günlük suyu var?
Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az yani 90 günden az güne yetecek kadar içme suyu kaldı.
20 Ağustos itibarıyla doluluk oranları
Çubuk-2'de
yüzde 10,67
Çamlıdere'de
yüzde 19,37
Kurtboğazı'nda
yüzde 14,05
Kavşakkaya'da
yüzde 16,84
Eğrekkaya'da
yüzde 27,41
Peçenek'te
yüzde 14,04
Akyar'da
yüzde 20,16