https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yagmur-yok-su-azaliyor-ankaranin-kac-gunluk-suyu-kaldi-1098742827.html

Yağmur yok, su azalıyor: Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?

Yağmur yok, su azalıyor: Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?

Sputnik Türkiye

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı düştü. Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T12:35+0300

2025-08-21T12:35+0300

2025-08-21T12:35+0300

yaşam

ankara

çubuk

türkiye

aski̇

susuz

susuzluk

yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098743858_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_23305d9cf8567671ec61f26565154eaf.jpg

Ankara'da yağış az hatta neredeyse hiç yok, barajlar da alarm seviyesinde.Ankara'da baraj doluluk oranlarıAnkara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.Geçen yıl 20 Ağustos'ta 624 milyon 824 bin metreküple barajlarda doluluk oranı yüzde 39,41 olarak ölçülmüştü.Aktif kullanılabilir su oranı da 20 Ağustos 2024'te 435 milyon 867 bin metreküple yüzde 31,21 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 118 milyon 974 bin metreküple yüzde 8,52 olarak tespit edildi.1 yılda büyük düşüşKentin barajlarındaki doluluk oranı ve aktif kullanılabilir su miktarında geçen yıl ile bu zaman arasındaki fark, barajlardaki su düşüşünü ortaya koydu.Ankara'nın kaç günlük suyu var?Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az yani 90 günden az güne yetecek kadar içme suyu kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html

ankara

çubuk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara su durumu, ankara baraj doluluk oranı, ankara barajlar ne kadar dolu, ankara su krizi, ankara susuzluk riski, ankara barajlar son durum, ankara kaç günlük su kaldı, ankara baraj doluluk yüzdesi, ankara su kesintisi olacak mı, ankara barajlar güncel doluluk, ankara su tüketimi günlük, ankara su rezervi, ankara içme suyu durumu, ankara barajlar alarm, ankara susuzluk tehlikesi, ankara barajlar ne kadar su var