Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı tarafından1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı... 05.09.2025
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru sürecinin üzerinden 20 gün geçti. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? Bilindiği üzere Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı için başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erdi. Son başvuru tarihinin üzerinden geçen 20 günün ardından gözler sonuçlara çevrildi. Başvuruda bulunanlar "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu?İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

12:12 05.09.2025
© AA / Harun ÖzalpAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AA / Harun Özalp
Abone ol
Adalet Bakanlığı tarafından1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli olmak üzere 5 bin personel alımı başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erdi. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru sürecinin üzerinden 20 gün geçti. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Bilindiği üzere Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı için başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erdi.
Son başvuru tarihinin üzerinden geçen 20 günün ardından gözler sonuçlara çevrildi. Başvuruda bulunanlar "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu?

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.
