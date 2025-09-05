https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abnin-ukraynaya-asker-konuslandirma-plani-abdli-generallerin-katkilariyla-hazirlandi-1099142198.html
‘AB'nin Ukrayna'ya asker konuşlandırma planı ABD'li generallerin katkılarıyla hazırlandı’
2025-09-05T16:07+0300
2025-09-05T16:07+0300
2025-09-05T16:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
avrupa
abd
ABD basınına konuşan bir Avrupalı diplomat, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunu ile ilgili bilgi verdi.Diplomat, “Avrupalı askeri liderler detaylı bir plan hazırladılar... Planda şimdiden 10 binden fazla askerin konuşlandırılmasına dair taahhütler yer alıyor” ifadesini kullandı.Bu plana göre, Ukrayna hava sahasının, ülke sınırları dışında konuşlanacak Hava Kuvvetleri tarafından devriye gezileceğini belirten kaynak, “Bu planlar bazı Amerikalı generallerin katılımıyla hazırlandı... Bunların arasında ABD’nin NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı da vardı” dedi.Daha önce Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunun, askeri birliklerin gösteri amacıyla cepheden uzakta konuşlandırılmasını ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesini içerdiğini bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya konuşlandırılan her bir yabancı askerin Rus ordusu için meşru hedef olacağını kaydetmişti.
ABD basınına konuşan bir Avrupalı diplomat, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunu ile ilgili bilgi verdi.
Diplomat, “Avrupalı askeri liderler detaylı bir plan hazırladılar... Planda şimdiden 10 binden fazla askerin konuşlandırılmasına dair taahhütler yer alıyor” ifadesini kullandı.
Bu plana göre, Ukrayna hava sahasının, ülke sınırları dışında konuşlanacak Hava Kuvvetleri tarafından devriye gezileceğini belirten kaynak, “Bu planlar bazı Amerikalı generallerin katılımıyla hazırlandı... Bunların arasında ABD’nin NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı da vardı” dedi.
Daha önce Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunun, askeri birliklerin gösteri amacıyla cepheden uzakta konuşlandırılmasını ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesini içerdiğini bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya konuşlandırılan her bir yabancı askerin Rus ordusu için meşru hedef olacağını kaydetmişti.