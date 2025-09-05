Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘AB'nin Ukrayna'ya asker konuşlandırma planı ABD'li generallerin katkılarıyla hazırlandı’
‘AB'nin Ukrayna'ya asker konuşlandırma planı ABD'li generallerin katkılarıyla hazırlandı’
Avrupa'nın, Ukrayna'ya olası kuvvet konuşlandırma planının, ABD'li generallerin katılımıyla hazırlandığı ve Ukrayna'ya 10 binden fazla askerin gönderilmesini... 05.09.2025
ABD basınına konuşan bir Avrupalı diplomat, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunu ile ilgili bilgi verdi.Diplomat, “Avrupalı ​​askeri liderler detaylı bir plan hazırladılar... Planda şimdiden 10 binden fazla askerin konuşlandırılmasına dair taahhütler yer alıyor” ifadesini kullandı.Bu plana göre, Ukrayna hava sahasının, ülke sınırları dışında konuşlanacak Hava Kuvvetleri tarafından devriye gezileceğini belirten kaynak, “Bu planlar bazı Amerikalı generallerin katılımıyla hazırlandı... Bunların arasında ABD’nin NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı da vardı” dedi.Daha önce Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri vizyonunun, askeri birliklerin gösteri amacıyla cepheden uzakta konuşlandırılmasını ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesini içerdiğini bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Doğu Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya konuşlandırılan her bir yabancı askerin Rus ordusu için meşru hedef olacağını kaydetmişti.
