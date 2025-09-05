https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abdli-gazeteci-carlson-putin-gordugum-en-etkili-lideri-1099138450.html

ABD’li gazeteci Carlson: Putin, gördüğüm en etkili lideri

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den daha etkili bir politikacı tanımadığını belirtti. 05.09.2025

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, siyasi yorumcu Michael Knowles ile söyleşi sırasında, Rusya lideri Vladimir Putin’le ilgili görüşünü aktardı.Carlson, “Bakın, Rusya'ya taşınmayı düşünmüyorum ama Putin gördüğüm en etkili lider. Ondan daha etkilisini düşünemiyorum” şeklinde konuştu.ABD’li gazeteciye göre, Putin yönetiminde Rusya daha iyi bir ülke haline geldi ve halkı daha mutlu oldu.

