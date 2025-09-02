https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/abd-ordusu-venezuelladan-cikan-tekneyi-vurdu-1099037041.html

ABD ordusu Venezüella’dan çıkan tekneyi vurdu

ABD ordusu Venezüella’dan çıkan bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada ABD ordusunun, Venezüella’dan ayrılan bir... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıkladı.Rubio’nun bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD güçlerinin Venezüella bağlantılı olduğunu öne sürdüğü uyuşturucu yüklü bir tekneyi 'vurduklarını' açıklamasının ardından geldi.

