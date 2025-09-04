Zaharova: Zelenskiy'in talep ettiği güvenlik garantileri, aslında Avrupa için tehlike garantileridir
Ukrayna'da çözüm arayışları kapsamında Zelenskiy tarafından talep edilen güvenlik garantileri hakkında Zaharova'dan Avrupa'ya uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesi için talep ettiği güvenlik garantilerinin kabul edilemez olduğunu, bunların Avrupa kıtası için tehlike garantileri olduğunu belirtti.
Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Özünde Avrupalı sponsorların, hatta sponsorların değil, Avrupalı savaş partisinin inisiyatiflerinin karbon kopyası olan Kievli elebaşının tüm bu fikirleri, daha önce defalarca söylediğimiz gibi, kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Söz konusu 'garantilerin' Rusya'ya yönelik terör ve provokasyonlar için Ukrayna'nın bir sıçrama tahtası olarak kalmasını amaçladığını kaydeden Zaharova, "Bunlar Ukrayna'nın güvenlik garantileri değil, Avrupa kıtası için tehlikenin garantileridir" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'ya yapılacak her türlü yardımın, Kiev rejiminin acısını uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını ve çatışmanın tırmanması açısından ciddi riskler taşıdığını sözlerine ekledi.
'Von der Leyen'le ilgili iddialar, dikkatleri ŞİÖ Zirvesi'nden başka yöne çekmek içindi'
Bu arada Zaharova, pazar günü Bulgaristan'a iniş sırasında GPS erişimi kaybolan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğuna dair iddiaları reddetti.
Zaharova, bu konuyla ilgili iddiaların dikkatleri Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nden başka yöne çekmek için servis edildiğinin altını çizdi.
10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
