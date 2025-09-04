Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/zaharova-zelenskiyin-talep-ettigi-guvenlik-garantileri-aslinda-avrupa-icin-tehlike-garantileridir-1099085627.html
Zaharova: Zelenskiy'in talep ettiği güvenlik garantileri, aslında Avrupa için tehlike garantileridir
Zaharova: Zelenskiy'in talep ettiği güvenlik garantileri, aslında Avrupa için tehlike garantileridir
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm arayışları kapsamında Zelenskiy tarafından talep edilen güvenlik garantileri hakkında Zaharova'dan Avrupa'ya uyarı geldi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T08:02+0300
2025-09-04T08:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
şangay i̇şbirliği örgütü
mariya zaharova
doğu ekonomik forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099085613_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_946aa934bed0967ce3c38be0ba077c77.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesi için talep ettiği güvenlik garantilerinin kabul edilemez olduğunu, bunların Avrupa kıtası için tehlike garantileri olduğunu belirtti.Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Özünde Avrupalı sponsorların, hatta sponsorların değil, Avrupalı savaş partisinin inisiyatiflerinin karbon kopyası olan Kievli elebaşının tüm bu fikirleri, daha önce defalarca söylediğimiz gibi, kesinlikle kabul edilemez" dedi.Söz konusu 'garantilerin' Rusya'ya yönelik terör ve provokasyonlar için Ukrayna'nın bir sıçrama tahtası olarak kalmasını amaçladığını kaydeden Zaharova, "Bunlar Ukrayna'nın güvenlik garantileri değil, Avrupa kıtası için tehlikenin garantileridir" uyarısında bulundu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'ya yapılacak her türlü yardımın, Kiev rejiminin acısını uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını ve çatışmanın tırmanması açısından ciddi riskler taşıdığını sözlerine ekledi.'Von der Leyen'le ilgili iddialar, dikkatleri ŞİÖ Zirvesi'nden başka yöne çekmek içindi'Bu arada Zaharova, pazar günü Bulgaristan'a iniş sırasında GPS erişimi kaybolan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğuna dair iddiaları reddetti.Zaharova, bu konuyla ilgili iddiaların dikkatleri Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nden başka yöne çekmek için servis edildiğinin altını çizdi.10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-hazirlanmasi-calismalari-tamamlandi-1099081981.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099085613_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_de48b854fd8dc285b042dc2efdf15069.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, şangay i̇şbirliği örgütü, mariya zaharova, doğu ekonomik forumu
avrupa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, şangay i̇şbirliği örgütü, mariya zaharova, doğu ekonomik forumu

Zaharova: Zelenskiy'in talep ettiği güvenlik garantileri, aslında Avrupa için tehlike garantileridir

08:02 04.09.2025 (güncellendi: 08:03 04.09.2025)
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'da çözüm arayışları kapsamında Zelenskiy tarafından talep edilen güvenlik garantileri hakkında Zaharova'dan Avrupa'ya uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesi için talep ettiği güvenlik garantilerinin kabul edilemez olduğunu, bunların Avrupa kıtası için tehlike garantileri olduğunu belirtti.

Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Özünde Avrupalı sponsorların, hatta sponsorların değil, Avrupalı savaş partisinin inisiyatiflerinin karbon kopyası olan Kievli elebaşının tüm bu fikirleri, daha önce defalarca söylediğimiz gibi, kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Söz konusu 'garantilerin' Rusya'ya yönelik terör ve provokasyonlar için Ukrayna'nın bir sıçrama tahtası olarak kalmasını amaçladığını kaydeden Zaharova, "Bunlar Ukrayna'nın güvenlik garantileri değil, Avrupa kıtası için tehlikenin garantileridir" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'ya yapılacak her türlü yardımın, Kiev rejiminin acısını uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını ve çatışmanın tırmanması açısından ciddi riskler taşıdığını sözlerine ekledi.

'Von der Leyen'le ilgili iddialar, dikkatleri ŞİÖ Zirvesi'nden başka yöne çekmek içindi'

Bu arada Zaharova, pazar günü Bulgaristan'a iniş sırasında GPS erişimi kaybolan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

Zaharova, bu konuyla ilgili iddiaların dikkatleri Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nden başka yöne çekmek için servis edildiğinin altını çizdi.

10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı
01:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала