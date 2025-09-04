https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-hazirlanmasi-calismalari-tamamlandi-1099081981.html

Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı

Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T01:10+0300

2025-09-04T01:10+0300

2025-09-04T01:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_250bc872a9efa4bf70691a7ad2aaffeb.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.Macron, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Neler olmuştu?Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı ​​liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/lavrov-uaek-temsilcileri-rusya-gerekli-gordugu-surece-zaporijya-nukleer-santralinde-kalacak-1099081695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60