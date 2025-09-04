Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-hazirlanmasi-calismalari-tamamlandi-1099081981.html
Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı
Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T01:10+0300
2025-09-04T01:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_250bc872a9efa4bf70691a7ad2aaffeb.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.Macron, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Neler olmuştu?Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı ​​liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/lavrov-uaek-temsilcileri-rusya-gerekli-gordugu-surece-zaporijya-nukleer-santralinde-kalacak-1099081695.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_6342741bd762e7f4dc87e91f77f0fad0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı

01:10 04.09.2025
© AA / Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Macron, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Biz Avrupalılar, barış anlaşması imzalanır imzalanmaz Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına güvenlik garantileri vermeye hazırız. Bu, Washington’da üstlendiğimiz bir taahhüttür. Bugün öğleden sonra savunma bakanları düzeyinde son derece gizli bir şekilde hazırlanan, belgelenen ve teyit edilen katkı, bu hazırlık sürecinin tamamlandığını söylememe imkan tanıyor.”

Neler olmuştu?

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı ​​liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti.
Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: UAEK temsilcileri Rusya gerekli gördüğü sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacak
00:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала