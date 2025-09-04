Macron: Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmaları tamamlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-hazirlanmasi-calismalari-tamamlandi-1099081981.html
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 04.09.2025
ukrayna kri̇zi̇
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.Macron, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Neler olmuştu?Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Macron, Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Biz Avrupalılar, barış anlaşması imzalanır imzalanmaz Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına güvenlik garantileri vermeye hazırız. Bu, Washington’da üstlendiğimiz bir taahhüttür. Bugün öğleden sonra savunma bakanları düzeyinde son derece gizli bir şekilde hazırlanan, belgelenen ve teyit edilen katkı, bu hazırlık sürecinin tamamlandığını söylememe imkan tanıyor.”
Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti.
Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.