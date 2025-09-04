https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-cinin-rus-vatandaslari-icin-uyguladigi-vizesiz-rejime-rusya-da-ayni-sekilde-karsilik-verecek-1099114164.html
Putin: Çin’in Rus vatandaşları için uyguladığı vizesiz rejime Rusya da aynı şekilde karşılık verecek
04.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098327935_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_299604996d72bdfa0291740a2ec110ac.jpg
Çin’in Rus vatandaşları için vizesiz rejim uygulama kararına karşılık olarak, Rusya da Çin vatandaşlarına vize uygulamayacak.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, salı günü yaptığı açıklamada, Çin’in 15 Eylül’den itibaren bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak Rus vatandaşları için 30 günlük vizesiz rejim uygulayacağını duyurmuştu. Putin, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi başkan yardımcısı Li Hongzhong'la görüşmesinde, Çin yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:
Çin’in Rus vatandaşları için vizesiz rejim uygulama kararına karşılık olarak, Rusya da Çin vatandaşlarına vize uygulamayacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, salı günü yaptığı açıklamada, Çin’in 15 Eylül’den itibaren bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak Rus vatandaşları için 30 günlük vizesiz rejim uygulayacağını duyurmuştu.
Putin, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi başkan yardımcısı Li Hongzhong'la görüşmesinde, Çin yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:
Çin Halk Cumhuriyeti liderliğine ve dostumuz Başkan Şi Cinping’e iletilmesini rica ederim ki, elbette Rusya bu dostane adıma karşılık olarak aynı şekilde cevap verecek.