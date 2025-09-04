https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-cinin-rus-vatandaslari-icin-uyguladigi-vizesiz-rejime-rusya-da-ayni-sekilde-karsilik-verecek-1099114164.html

Putin: Çin’in Rus vatandaşları için uyguladığı vizesiz rejime Rusya da aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Çin’in Rus vatandaşları için uyguladığı vizesiz rejime Rusya da aynı şekilde karşılık verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Rus vatandaşları için vizesiz rejim uygulama kararına karşılık olarak, Rusya’nın da Çin vatandaşlarına benzer... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Çin’in Rus vatandaşları için vizesiz rejim uygulama kararına karşılık olarak, Rusya da Çin vatandaşlarına vize uygulamayacak.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, salı günü yaptığı açıklamada, Çin’in 15 Eylül’den itibaren bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak Rus vatandaşları için 30 günlük vizesiz rejim uygulayacağını duyurmuştu. Putin, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi başkan yardımcısı Li Hongzhong'la görüşmesinde, Çin yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:

