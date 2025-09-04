https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/chp-yskya-basvurdu-dort-ilcede-secimler-durdurulmustu-1099112278.html

CHP, YSK'ya başvurdu: Dört ilçede seçimler durduruldu

CHP, YSK'ya başvurdu: Dört ilçede seçimler durduruldu

Sputnik Türkiye

CHP, Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kongrelerinin durdurulması üzerine karara itiraz ederek YSK'ya başvurdu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T17:49+0300

2025-09-04T17:49+0300

2025-09-04T17:55+0300

türki̇ye

başakşehir

sarıyer

bakırköy

yüksek seçim kurulu (ysk)

chp

ysk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098918312_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dcebf5ec1222eddea1279e0977e748ed.jpg

CHP'nin Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy'de yapılması planlanan ilçe kongreleri ilçe seçim kurulları tarafından iptal edildi. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) başvurarak kararların iptalini talep etti. Kongrelerin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili nihai kararı YSK verecek.İstanbul İl Kongresi iptal edilmiştiİstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Aynı mahkeme, CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına karar vermişti.Dört ilçede kongreler durdurulduBu gelişmenin ardından gözler İstanbul’daki ilçe kongrelerine çevrildi. Ancak kongrelere günler kala seçim kurullarından peş peşe durdurma kararları geldi. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy İlçe Seçim Kurulları, mahkeme kararlarını dayanak göstererek bu ilçelerde yapılacak kongreleri durdurdu. Kararın gerekçesinde; “İlgi a)’da kayıtlı dilekçe ile 13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi b)’de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresinin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, Bilgilerinize rica olunur” denildi.CHP, YSK'ya başvurduCumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. İstanbul’da CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/chpnin-atasehir-ilce-kongresi-yapilmayacak-secim-kurulu-karar-verdi-1099106696.html

türki̇ye

başakşehir

sarıyer

bakırköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, sarıyer, bakırköy, yüksek seçim kurulu (ysk), chp, ysk