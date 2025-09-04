https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/yasemin-ozilhan-ve-tuncay-ozilhan-bosandi-1099111133.html

Yasemin Özilhan ve Tuncay Özilhan boşandı: 14 yıllık evlilik sona erdi

Yasemin Özilhan ve Tuncay Özilhan boşandı: 14 yıllık evlilik sona erdi

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği, tek celsede sona erdi. Boşanmayla ilgili ilk açıklamayı Yasemin Özilhan yaptı ve 'Aldatma ve ihanet... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Eski dizi oyuncusu ve manken Yasemin Özilhan ve 14 yıldır evli olduğu iş insanı Tuncay Özilhan boşandı. Boşanma sonrası ise ilk açıklama Yasemin Özilhan'dan geldi. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Yasemin Özilhan dün gerçekleşen boşanmayla ilgili olarak "İhanet ve aldatma içerikli iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' dedi. Yasemin Özilhan, Anadolu Grubu Eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın iş insanı oğlu İzzet Özilhan'la 2011 yılında evlenmişti. İki kız çocuğu olan çiftin bir süredir boşanmalarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Boşanmayla ilgili iddialara bugün Yasemin Özilhan tarafından açıklama getirildi. İhanet ve aldatma iddiaları gerçeği yansıtmamaktadırÇıkan haberlerin ardından Yasemin Özilhan da sosyal medya hesabından resmi açıklamayı yaparak iddiaları doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."

