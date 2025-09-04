https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hayatini-kaybeden-nihal-candanin-babasi-ilk-kez-konustu-o-yarisma-hayatimiza-girene-kadar-normal-1099106496.html

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: 'O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik'

Anoreksiya nevroza nedeniyle hayatını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan ilk kez konuştu. Yarışma programıyla birlikte... 04.09.2025

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nevroza nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından en çok eleştirilen isim olan baba Prof. Dr. Hakan Candan yaşananları ilk kez anlattı. 'Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler' diyen baba Candan, "O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim" dedi. Çocuklarım çok efendi çocuklardı21 Haziran’da anoreksiya nevroza yüzünden yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan bir televizyon programına katıldı. İlk kez konuşan baba Candan, hakkındaki ilgisiz baba eleştirilerine yanıt verirken, “Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. Benim o yarışma programına katıldıklarından haberim olmadı. Olsa kesinlikle izin vermez ve müdahale ederdim. Ama sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara ‘Evet’ diyordu." diye anlattı. Baba Candan sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Bana dedikleri ‘Realite şov’ ama bu benim içime sinmiyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. İzlemedim o programları, sosyal medyadan uzak kaldım ve oradan çocuklarım nedeniyle bana rahatsız edici mesajlar geliyordu. Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı. Bu esnek tutumu bizim kopmamıza neden oldu.” Gerçek kimliğini kaybettiBu süreçte eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığını da dile getiren baba Candan, “Nihal ile Bahar çok farklı karakterlerdi. Nihal çok nazik, insanlara karşı daha kibar ve duyarlı; Bahar ise daha sert, katı ve bildiğini okuyan bir karakterdi. Konuşma tarzı, tavırlar, mimikler o programla değişti. Asla böyle değillerdi. O ekranların büyüsü Bahar’ın kimliği dışında yeni bir kimlik oluşturmasına neden oldu. Hiç böyle değildi. Gerçek kimliğini kaybetti. O konuşma tarzı beni bile şaşırttı. Gerçek ses tonu bile o değildi." dedi. Küçük kızım Su'yu yatılı okula verdimAblasını kaybetmenin kızı Bahar'ı çok etkilediğini ve psikolojik destek aldırdığını da anlatan baba Candan, "En küçük kızım Su onlardan etkilenmesin diye onu yatılı okula verdim. Bahar’ın yanında garip, kışkırtıcı tipler var ve onlardan uzaklaşamıyor.” dedi. Serumda şeker var diye reddettiKızı Nihal Candan'la ilgili de baba Candan şunları anlattı: “Bu sanal gerçek dediğimiz olay Nihal’in ölümünü tetikledi. Nihal, ölümün eşiğinde olduğunu bile kabullenmedi. Doktorların sözlerine rağmen ‘Ben iyiyim’ dedi. Serumda şeker var diye onu bile engelledi, istemedi. Tedaviye bir türlü ikna olmadı. Vasi atamak istedik o süreçte ama Nihal ısrarlarımız ve yalvarmalarımızla tedaviyi kabul etti. Vasi atanamadı. Ama iliği kurumuştu. Vücudunda hiçbir şey kalmamıştı. Kaslar zaten komple erimişti. Eşiyle de zaten boşanma sürecindeydi bundan da etkilendi. Nihal’in cezaevine gitme nedeni dolandırıcılık iddiasıydı.Eşi sonuçta iş insanı muhtemelen işinde kayıplar yaşamamak adına kızımdan uzaklaştı. Nihal de bu durumdan çok etkilendi. İki kızım da hukuk okudu. Nihal zaten avukat olmuştu. Nihal’i bu noktalara getiren şey bence cezaevine böyle bir suçlama ile girmiş olması. Sonuçta yüz kızartıcı bir suç ve gerçekten böyle bir şey yapmadığı için çok hayattan koptu. Düşünün kimseden haksız yere bir kuruş almış, kazanç sağlamış değiller. 5,5 ay haksız yere cezaevinde yattı ve Nihal bunu kabullenemedi. Haksızlık olarak gördü hep. Cezaevinde yakalandı zaten anoreksiyaya. Ben hastanede onu gördüğümde artık konuşamayacak durumdaydı.”

