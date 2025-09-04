https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/vucic-cinde-konustu-komsu-ulkeleri-bize-karsi-silahlandiriyorlar-1099098362.html

Vucic, Çin'de konuştu: Komşu ülkeleri bize karşı silahlandırıyorlar

Vucic, Çin'de konuştu: Komşu ülkeleri bize karşı silahlandırıyorlar

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, komşu ülkelerin "tesadüfen bir askeri ittifak kurmadığını" savundu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T13:34+0300

2025-09-04T13:34+0300

2025-09-04T13:34+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vucic

hırvatistan

haberler

kosova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099098206_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4e313a714023418221340d29c3bf9c9.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in başkenti Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sırp ordusunun, komşu ülkelerden gelebilecek her türlü saldırı karşısında caydırıcı gücü olması için hangi silahları alabilecekleri konusunu düşündüklerini aktaran Vucic, şunları ifade etti:Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.Çin’den uçak ve helikopter alımıVucic, Çin'in üst düzey çok amaçlı uçaklara ve modern helikopterlere sahip olduğunu ve bunları satın almayla ilgilenebileceklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rusya-dhcnin-dogu-askeri-grubunun-operasyon-alanindaki-topraklari-tamamen-kontrol-altina-alindi-1099096623.html

sırbistan

hırvatistan

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, aleksandar vucic, hırvatistan, haberler, kosova