Vucic, Çin'de konuştu: Komşu ülkeleri bize karşı silahlandırıyorlar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, komşu ülkelerin "tesadüfen bir askeri ittifak kurmadığını" savundu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in başkenti Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sırp ordusunun, komşu ülkelerden gelebilecek her türlü saldırı karşısında caydırıcı gücü olması için hangi silahları alabilecekleri konusunu düşündüklerini aktaran Vucic, şunları ifade etti:Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.Çin’den uçak ve helikopter alımıVucic, Çin'in üst düzey çok amaçlı uçaklara ve modern helikopterlere sahip olduğunu ve bunları satın almayla ilgilenebileceklerini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in başkenti Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sırp ordusunun, komşu ülkelerden gelebilecek her türlü saldırı karşısında caydırıcı gücü olması için hangi silahları alabilecekleri konusunu düşündüklerini aktaran Vucic, şunları ifade etti:
Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk tesadüfen askeri ittifak kurmadı. Bu ittifakı Avusturya, Macaristan ya da Slovenya'ya değil, Sırbistan'a karşı yaptılar. Sırbistan, kimseye dokunmayacak ancak toprak bütünlüğünü korumak için ordusunu güçlendirecek.
Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.
Çin’den uçak ve helikopter alımı
Vucic, Çin'in üst düzey çok amaçlı uçaklara ve modern helikopterlere sahip olduğunu ve bunları satın almayla ilgilenebileceklerini söyledi.