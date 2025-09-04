https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-mogolistan-basbakani-zandanshatar-ile-gorustu-1099112494.html

Putin Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile bir araya geldi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ile bir araya geldi.Rus lider daha önce Doğu Ekonomik Forumu marjında Laos Başbakanı Sonesay Siphandon ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.

vladimir putin, rusya, vladivostok, moğolistan, uzak doğu, doğu ekonomik forumu