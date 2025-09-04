Türkiye
Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-mogolistan-basbakani-zandanshatar-ile-gorustu-1099112494.html
Putin Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü
Putin Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile bir araya geldi. 04.09.2025
2025-09-04T17:57+0300
2025-09-04T17:55+0300
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ile bir araya geldi.Rus lider daha önce Doğu Ekonomik Forumu marjında Laos Başbakanı Sonesay Siphandon ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-uzak-doguyu-hizla-kalkindirmak-ulusal-onceligimiz-1099102839.html
Putin Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü

17:57 04.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile bir araya geldi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ile bir araya geldi.
Rus lider daha önce Doğu Ekonomik Forumu marjında Laos Başbakanı Sonesay Siphandon ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
Putin: Uzak Doğu'yu hızla kalkındırmak ulusal önceliğimiz
14:03
