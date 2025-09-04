Tuna Tunca'nın büyük başarısı: Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu

Türkiye
SON DAKİKA | İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani öldü
İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 5 saat 32 dakika kulaç atarak Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.Kesintisiz 5 saat 32 dakika yüzdüUltra maraton yüzücüsü Tuna, İspanya ile Fas arasındaki 16.2 kilometrelik Cebelitarık parkurunu geçmek için saat 09.27'de İspanya'nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi. Kesintisiz 5 saat 32 dakika yüzen Tuna, Fas'ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı. Sporcuya İngiltere'den Rohan Crouse, İspanya'dan ise Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera eşlik etti.Tuna, kıyıya çıkışının ardından ilk kutlamayı annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcusuyduTuna Tunca, 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.
İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 5 saat 32 dakika kulaç atarak Cebelitarık Boğazı'nı geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Kesintisiz 5 saat 32 dakika yüzdü

Ultra maraton yüzücüsü Tuna, İspanya ile Fas arasındaki 16.2 kilometrelik Cebelitarık parkurunu geçmek için saat 09.27'de İspanya'nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi. Kesintisiz 5 saat 32 dakika yüzen Tuna, Fas'ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı. Sporcuya İngiltere'den Rohan Crouse, İspanya'dan ise Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera eşlik etti.
Tuna, kıyıya çıkışının ardından ilk kutlamayı annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.

Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcusuydu

Tuna Tunca, 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.
