Trump’tan bir skandal daha: ‘ABD olmadan her şey ölür’
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında bugüne kadarki en iddialı ifadelerinden birini kullandı. Detaylar haberimizde...
Dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, gümrük tarifelerini “nihai savaş çözücüsü” olarak nitelendirdi ve göreve geldiği kısa süre içinde “yedi savaşı bitirdiğini” iddia etti.Trump, ABD Uzay Komutanlığı’nın Alabama eyaletinin Huntsville kentine taşınacağını duyurduğu sırada, bugüne kadarki en iddialı ifadelerinden birini kullanarak şunları söyledi.'Yedi savaşı bitirdim" iddiasını yinelediÇarşamba günü yaptığı basın toplantısında Trump, daha önce de dile getirdiği savaşları sona erdirdiği iddiasını yineledi ve “Yedi savaşı bitirdim, bunların birçoğu ticaret yüzünden çıkmıştı” dedi.Trump’ın bu açıklamaları, Washington ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin gerildiği bir döneme denk geliyor. ABD, Hindistan’a yüzde 50 oranında tarife koyma kararı almıştı ki bu da küresel ölçekte en yüksek oranlardan biri.Trump, ABD-Hindistan ilişkisinin “yıllardır tek taraflı” olduğunu, ancak göreve geldikten sonra bu dinamiğin değiştiğini öne sürdü.
