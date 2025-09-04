Türkiye
SON DAKİKA | Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda çocuk yaralandı. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.
Berlin'in Wedding bölgesinde gerçekleşen olayda Almanya basınında yer alan son dakika bilgilerine göre olay yerel saatle 13.10'da gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre bir öğretmen ve yedi çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.
04.09.2025
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda çocuk yaralandı. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.
