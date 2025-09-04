https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/son-dakika-berlinde-arac-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-var-1099104771.html
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda çocuk yaralandı. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T15:01+0300
2025-09-04T15:01+0300
2025-09-04T15:07+0300
dünya
almanya
berlin
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1099104771.jpg?1756987660
Berlin'in Wedding bölgesinde gerçekleşen olayda Almanya basınında yer alan son dakika bilgilerine göre olay yerel saatle 13.10'da gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre bir öğretmen ve yedi çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/aliyev-ve-pezeskiyan-arasinda-ermenistan-diyalogu-barisdiz-hee-barisdih-1099104277.html
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, berlin, araç
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
15:01 04.09.2025 (güncellendi: 15:07 04.09.2025)
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda çocuk yaralandı. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.
Berlin'in Wedding bölgesinde gerçekleşen olayda Almanya basınında yer alan son dakika bilgilerine göre olay yerel saatle 13.10'da gerçekleşti.
Olayda ilk belirlemelere göre bir öğretmen ve yedi çocuğun yaralandığı bildiriliyor.
Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.