Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda çocuk yaralandı. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor. 04.09.2025

Berlin'in Wedding bölgesinde gerçekleşen olayda Almanya basınında yer alan son dakika bilgilerine göre olay yerel saatle 13.10'da gerçekleşti. Olayda ilk belirlemelere göre bir öğretmen ve yedi çocuğun yaralandığı bildiriliyor. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

