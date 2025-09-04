Türkiye
Rubio, ABD'nin Ekvador'da asker yerleştirmeye açık olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin 15 yıldan fazla bir süre sonra Ekvador'da asker konuşlandırmaya açık olduğunu söyledi.Rubio, Quito'da Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile yaptığı brifingde gazetecilere, "Bizi geri dönmeye davet ederlerse, bunu çok ciddiye alırız, çünkü bu, dünyanın çok stratejik bir noktasındaki bir müttefikin talebidir" dedi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon'un nihai kararı vermesi gerektiğini söyledi.
Rubio, ABD'nin Ekvador'da asker yerleştirmeye açık olduğunu söyledi

21:55 04.09.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Ekvador yetkililerinin talebi üzerine askerlerini Ekvador topraklarına geri gönderebileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin 15 yıldan fazla bir süre sonra Ekvador'da asker konuşlandırmaya açık olduğunu söyledi.
Rubio, Quito'da Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile yaptığı brifingde gazetecilere, "Bizi geri dönmeye davet ederlerse, bunu çok ciddiye alırız, çünkü bu, dünyanın çok stratejik bir noktasındaki bir müttefikin talebidir" dedi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon'un nihai kararı vermesi gerektiğini söyledi.
