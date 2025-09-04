https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rubio-abdnin-ekvadorda-asker-yerlestirmeye-acik-oldugunu-soyledi-1099116941.html

Rubio, ABD'nin Ekvador'da asker yerleştirmeye açık olduğunu söyledi

Rubio, ABD'nin Ekvador'da asker yerleştirmeye açık olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Ekvador yetkililerinin talebi üzerine askerlerini Ekvador topraklarına geri gönderebileceğini... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T21:55+0300

2025-09-04T21:55+0300

2025-09-04T21:55+0300

dünya

abd

ekvador

quito

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094610047_0:28:1163:682_1920x0_80_0_0_2613c764f26c848509b60741ead2f1ce.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin 15 yıldan fazla bir süre sonra Ekvador'da asker konuşlandırmaya açık olduğunu söyledi.Rubio, Quito'da Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile yaptığı brifingde gazetecilere, "Bizi geri dönmeye davet ederlerse, bunu çok ciddiye alırız, çünkü bu, dünyanın çok stratejik bir noktasındaki bir müttefikin talebidir" dedi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon'un nihai kararı vermesi gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/abd-rusyayla-sinir-komsusu-avrupa-ulkelerine-guvenlik-destegini-azaltiyor-1099115657.html

ekvador

quito

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ekvador, quito, pentagon