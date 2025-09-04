Türkiye
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye'nin Haseke kentinde bugün saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı

07:06 04.09.2025
Suriye'nin Haseke kentinde bugün saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
