https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/suriye-43-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1099084101.html
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Haseke kentinde bugün saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T07:06+0300
2025-09-04T07:06+0300
2025-09-04T07:06+0300
son depremler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/sindirgida-40-buyuklugunde-deprem--1098998810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Suriye'nin Haseke kentinde bugün saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.