Sındırgı'da 4.0 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydane geldi
AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. 4.0 büyüklüğündeki... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Sındırgı'da 4.0 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydane geldi
23:21 01.09.2025 (güncellendi: 23:30 01.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6'lık bir deprem daha yaşandı.