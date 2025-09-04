Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/sinopta-aracin-carpmasi-sonucu-yaralanan-peceli-baykus-koruma-altina-alindi-1099082466.html
Sinop'ta aracın çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş koruma altına alındı
Sinop'un Gerze ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş korumaya alındı. Yol kenarında hareketsiz bulunan baykuşu görenler, Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, ayağının kırık olduğu belirlenen kuşu muhafaza altına aldı. Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.
baykuş, sinop, peçeli baykuş
02:43 04.09.2025 (güncellendi: 02:45 04.09.2025)
Sinop'un Gerze ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş korumaya alındı.
Yol kenarında hareketsiz bulunan baykuşu görenler, Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, ayağının kırık olduğu belirlenen kuşu muhafaza altına aldı.
Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.
