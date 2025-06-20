https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hsk-kararnamesi-aciklandi-dort-binden-fazla-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1097194420.html
HSK kararnamesi açıklandı: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesi açıklandı: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
HSK 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Buna göre çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:13+0300
2025-06-20T15:13+0300
2025-06-20T15:13+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yılmaz tunç
haki̇m
savcı
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HSK Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.Bakan Tunç duyurduAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını belirterek hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hsk-eski-uyeleri-yargitay-ve-danistay-uyeligine-secildi-1097173331.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yılmaz tunç, haki̇m, savcı
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yılmaz tunç, haki̇m, savcı
HSK kararnamesi açıklandı: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Buna göre çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını belirterek hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."