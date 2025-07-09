https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rekabet-kurumu-duyurdu-akaryakit-devine-131-milyon-tl-ceza-kesildi-1097753946.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Akaryakıt devine 131 milyon TL ceza kesildi

Rekabet Kurumu duyurdu: Akaryakıt devine 131 milyon TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, bayilik ilişkisini kira yoluyla beş yılın ötesine taşıyarak rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle OPET’e 130.8 milyon TL idari para cezası kesti... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T19:49+0300

2025-07-09T19:49+0300

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Rekabet Kurumu, bayilik sistemini kira yoluyla fiilen uzatarak rekabeti engellediği gerekçesiyle OPET'e ceza verdi.Kurum, OPET Petrolcülük AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmederek 130 milyon 791 bin 81 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Soruşturmada, OPET’in bayilik sözleşmeleri devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü taşınmazlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis ettiği ve bu yolla bayiyle olan ilişkiyi dolaylı olarak beş yılın ötesine taşıdığı tespit edildi.Kurum, OPET’in uygulamasının rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğunu ve bu yolla bayilik ilişkisinin fiilen uzatıldığını belirtti. Bu yöntemin, sektörde faaliyet gösteren rakip firmaların pazara girişini zorlaştırdığı ve OPET’e bağlı bayilerin bağımsız hareket etme kabiliyetini zayıflattığı ifade edildi.

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