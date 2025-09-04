https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-gazileri-japonyaya-karsi-kazandiklari-zafer-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1099082944.html
Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti
Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti
04.09.2025
Rus diplomatlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japon militarizmine karşı kazanılan Zafer Günü vesilesiyle gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.Diplomatik misyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:3 Eylül, Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü olarak kutlanıyor. Daha önce bu tarih “İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Günü” olarak anılıyordu. 24 Haziran 2023’te Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan federal yasa ile günün adı değiştirildi. Yeni adlandırma, tarihi adaleti yansıtıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nı zaferle noktalayan Sovyet askerleri ile komutanlarının anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti
Rus diplomatlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı savaşan gazilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü'ne özel gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.
Rus diplomatlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japon militarizmine karşı kazanılan Zafer Günü vesilesiyle gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.
Diplomatik misyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“3 Eylül’de RF Büyükelçiliği ve Gümrü Başkonsolosluğu çalışanları ile savunma ataşesinin yardımcıları, Ermenistan’da yaşayan gazileri Rusya’da anılan askeri şan günü — Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü - dolayısıyla tebrik etti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel kutlama mesajlarını kendilerine iletti.”
3 Eylül, Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü olarak kutlanıyor. Daha önce bu tarih “İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Günü” olarak anılıyordu. 24 Haziran 2023’te Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan federal yasa ile günün adı değiştirildi. Yeni adlandırma, tarihi adaleti yansıtıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nı zaferle noktalayan Sovyet askerleri ile komutanlarının anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.