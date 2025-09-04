Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-gazileri-japonyaya-karsi-kazandiklari-zafer-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1099082944.html
Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti
Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rus diplomatlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı savaşan gazilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü’ne özel gönderdiği kişisel tebrik... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T03:53+0300
2025-09-04T03:53+0300
dünya
vladimir putin
japonya
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099041084_0:72:3313:1936_1920x0_80_0_0_8cb45854dad75ebf926f9863edb45762.jpg
Rus diplomatlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japon militarizmine karşı kazanılan Zafer Günü vesilesiyle gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.Diplomatik misyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:3 Eylül, Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü olarak kutlanıyor. Daha önce bu tarih “İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Günü” olarak anılıyordu. 24 Haziran 2023’te Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan federal yasa ile günün adı değiştirildi. Yeni adlandırma, tarihi adaleti yansıtıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nı zaferle noktalayan Sovyet askerleri ile komutanlarının anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kim-jong-un-ve-putin-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-planlarini-ayrintili-olarak-gorustu-1099082119.html
japonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099041084_584:0:3313:2047_1920x0_80_0_0_504b2fcf7a3bef02ef22275b38db4c8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, japonya, rusya
vladimir putin, japonya, rusya

Putin, gazileri Japonya'ya karşı kazandıkları Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti

03:53 04.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidin2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde Vladimir Putin
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus diplomatlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı savaşan gazilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü’ne özel gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.
Rus diplomatlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japon militarizmine karşı kazanılan Zafer Günü vesilesiyle gönderdiği kişisel tebrik mesajlarını iletti.
Diplomatik misyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“3 Eylül’de RF Büyükelçiliği ve Gümrü Başkonsolosluğu çalışanları ile savunma ataşesinin yardımcıları, Ermenistan’da yaşayan gazileri Rusya’da anılan askeri şan günü — Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü - dolayısıyla tebrik etti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel kutlama mesajlarını kendilerine iletti.”
3 Eylül, Japon militarizmine karşı zaferin ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin Günü olarak kutlanıyor. Daha önce bu tarih “İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Günü” olarak anılıyordu. 24 Haziran 2023’te Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan federal yasa ile günün adı değiştirildi. Yeni adlandırma, tarihi adaleti yansıtıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nı zaferle noktalayan Sovyet askerleri ile komutanlarının anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Kim Jong-un ve Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği planlarını ayrıntılı olarak görüştü
02:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала