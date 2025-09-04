https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/papa-leodan-israile-uyari-gazzedeki-trajedi-iki-devletli-cozumu-tehdit-ediyor-1099113777.html
Papa Leo’dan İsrail’e uyarı: 'Gazze’deki trajedi iki devletli çözümü tehdit ediyor'
Papa Leo’dan İsrail’e uyarı: 'Gazze’deki trajedi iki devletli çözümü tehdit ediyor'
Sputnik Türkiye
Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u ağırlayan Papa 14. Leo, Gazze’deki ağır insani tabloya dikkat çekti. Papa, kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T18:49+0300
2025-09-04T18:49+0300
2025-09-04T18:49+0300
dünya
gazze
vatikan
papa 14. leo
i̇srail
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096216575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6c2f102a64d73180238261192b04fd8.jpg
Papa 14. Leo, Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de devam eden çatışmalar ve insani kriz masaya yatırıldı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın trajik duru için kalıcı ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.Papa, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkese ulaşılması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için hızlı bir şekilde müzakerelerin başlaması gerekiyor” mesajını verdi.Herzog, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Vatikan’daki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İki devletli çözüm vurgusu Papa Leo, Vatikan’ın uzun süredir desteklediği iki devletli çözümün hala tek gerçekçi yol olduğunu yineledi. Açıklamada, Gazze’deki savaşın durması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/papa-xiv-leo-kasim-ayinda-turkiyeye-gelmeyi-umuyor-izniki-ziyaret-edecek-1097962804.html
gazze
i̇srail
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096216575_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6d7d0c38bd672d7b953a18f203816a12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, vatikan, papa 14. leo, i̇srail, gazze şeridi
gazze, vatikan, papa 14. leo, i̇srail, gazze şeridi
Papa Leo’dan İsrail’e uyarı: 'Gazze’deki trajedi iki devletli çözümü tehdit ediyor'
Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u ağırlayan Papa 14. Leo, Gazze’deki ağır insani tabloya dikkat çekti. Papa, kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insancıl hukuka saygının şart olduğunu belirtti.
Papa 14. Leo, Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.
Görüşmede Gazze’de devam eden çatışmalar ve insani kriz masaya yatırıldı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın trajik duru için kalıcı ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.
Papa, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkese ulaşılması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için hızlı bir şekilde müzakerelerin başlaması gerekiyor” mesajını verdi.
Herzog, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Vatikan’daki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki devletli çözüm vurgusu
Papa Leo, Vatikan’ın uzun süredir desteklediği iki devletli çözümün hala tek gerçekçi yol olduğunu yineledi. Açıklamada, Gazze’deki savaşın durması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.