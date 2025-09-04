https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/papa-leodan-israile-uyari-gazzedeki-trajedi-iki-devletli-cozumu-tehdit-ediyor-1099113777.html

Papa Leo’dan İsrail’e uyarı: 'Gazze’deki trajedi iki devletli çözümü tehdit ediyor'

Papa Leo’dan İsrail’e uyarı: 'Gazze’deki trajedi iki devletli çözümü tehdit ediyor'

Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u ağırlayan Papa 14. Leo, Gazze’deki ağır insani tabloya dikkat çekti. Papa, kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo, Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de devam eden çatışmalar ve insani kriz masaya yatırıldı. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın trajik duru için kalıcı ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.Papa, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkese ulaşılması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için hızlı bir şekilde müzakerelerin başlaması gerekiyor” mesajını verdi.Herzog, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Vatikan’daki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İki devletli çözüm vurgusu Papa Leo, Vatikan’ın uzun süredir desteklediği iki devletli çözümün hala tek gerçekçi yol olduğunu yineledi. Açıklamada, Gazze’deki savaşın durması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

