https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/nijeryada-boko-haram-yine-saldirdi-27-asker-yasamini-yitirdi-1093064078.html
Nijerya’da Boko Haram yine saldırdı: 27 asker yaşamını yitirdi
Nijerya’da Boko Haram yine saldırdı: 27 asker yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Boko Haram’ın Nijerya’nın Borno eyaletindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T16:50+0300
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2025-01-26T16:50+0300
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Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen intihar saldırısında 27 asker yaşamını yitirdi.Nijerya ordusundan bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırının Borno eyaletindeki bir askeri üste gerçekleştiğini ve çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.Boko Haram, 2000’li yılların başından itibaren Nijerya’da faaliyet göstermeye başlamış, 2009’dan itibaren ise kitlesel terör saldırılarıyla on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. 2015’ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenleyen örgütün Çad Gölü Havzası’nda gerçekleştirdiği saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.Nijerya’da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/iki-ulke-savas-esigine-gelmisti-kongo-isyancilara-destek-sebebiyle-ruandadaki-diplomatlarini-geri-1093063765.html
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boko haram, nijerya, nijerya islami hareketi (imn), nijerya ordusu, borno, çad, nijer, afrika
boko haram, nijerya, nijerya islami hareketi (imn), nijerya ordusu, borno, çad, nijer, afrika
Nijerya’da Boko Haram yine saldırdı: 27 asker yaşamını yitirdi
Boko Haram’ın Nijerya’nın Borno eyaletindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen intihar saldırısında 27 asker yaşamını yitirdi.
Nijerya ordusundan bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırının Borno eyaletindeki bir askeri üste gerçekleştiğini ve çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.
Boko Haram, 2000’li yılların başından itibaren Nijerya’da faaliyet göstermeye başlamış, 2009’dan itibaren ise kitlesel terör saldırılarıyla on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. 2015’ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenleyen örgütün Çad Gölü Havzası’nda gerçekleştirdiği saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda.