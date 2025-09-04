Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
04.09.2025, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini belirtti.
2025-09-04T20:17+0300
2025-09-04T20:15+0300
BM Genel Kurulu'nun Ukrayna konulu toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için tüm ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini, Rusya’nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu söyledi.Nebenzya, “Rusya, krizin siyasi ve diplomatik çözümüne hazır. Bununla birlikte, barışın gerçekten kalıcı olması için, ilgili tüm tarafların Kırım ve dört bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasının ardından ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini hesaba katması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.Nebenzya ayrıca, Kiev'in Batılı destekçilerinin, Alaska'da düzenlenen son Rus-Amerikan zirvesinde ulaşılan ve Ukrayna krizinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde çözülmesine yol açabilecek mutabakatı baltalamak için tüm güçleriyle çabaladıklarını vurguladı.
04.09.2025
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini belirtti.
BM Genel Kurulu'nun Ukrayna konulu toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için tüm ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini, Rusya’nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu söyledi.
Nebenzya, “Rusya, krizin siyasi ve diplomatik çözümüne hazır. Bununla birlikte, barışın gerçekten kalıcı olması için, ilgili tüm tarafların Kırım ve dört bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasının ardından ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini hesaba katması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.
Nebenzya ayrıca, Kiev'in Batılı destekçilerinin, Alaska'da düzenlenen son Rus-Amerikan zirvesinde ulaşılan ve Ukrayna krizinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde çözülmesine yol açabilecek mutabakatı baltalamak için tüm güçleriyle çabaladıklarını vurguladı.
