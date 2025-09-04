https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nebenzya-ukraynada-baris-icin-taraflar-toprak-gerceklerini-dikkate-almali-1099115131.html

Nebenzya: Ukrayna'da barış için taraflar toprak gerçeklerini dikkate almalı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini belirtti. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

vasiliy nebenzya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

ukrayna

kırım

BM Genel Kurulu'nun Ukrayna konulu toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için tüm ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini, Rusya’nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu söyledi.Nebenzya, “Rusya, krizin siyasi ve diplomatik çözümüne hazır. Bununla birlikte, barışın gerçekten kalıcı olması için, ilgili tüm tarafların Kırım ve dört bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasının ardından ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini hesaba katması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.Nebenzya ayrıca, Kiev'in Batılı destekçilerinin, Alaska'da düzenlenen son Rus-Amerikan zirvesinde ulaşılan ve Ukrayna krizinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde çözülmesine yol açabilecek mutabakatı baltalamak için tüm güçleriyle çabaladıklarını vurguladı.

rusya

ukrayna

kırım

