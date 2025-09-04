https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nebenzya-ukraynada-baris-icin-taraflar-toprak-gerceklerini-dikkate-almali-1099115131.html
Nebenzya: Ukrayna'da barış için taraflar toprak gerçeklerini dikkate almalı
Nebenzya: Ukrayna'da barış için taraflar toprak gerçeklerini dikkate almalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini belirtti. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T20:17+0300
2025-09-04T20:17+0300
2025-09-04T20:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
ukrayna
kırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a4968d9272b884a10102b5b958355666.png
BM Genel Kurulu'nun Ukrayna konulu toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için tüm ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini, Rusya’nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu söyledi.Nebenzya, “Rusya, krizin siyasi ve diplomatik çözümüne hazır. Bununla birlikte, barışın gerçekten kalıcı olması için, ilgili tüm tarafların Kırım ve dört bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasının ardından ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini hesaba katması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.Nebenzya ayrıca, Kiev'in Batılı destekçilerinin, Alaska'da düzenlenen son Rus-Amerikan zirvesinde ulaşılan ve Ukrayna krizinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde çözülmesine yol açabilecek mutabakatı baltalamak için tüm güçleriyle çabaladıklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/macron-26-ulke-ukraynaya-asker-gondermeyi-taahhut-etti-1099113624.html
rusya
ukrayna
kırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_87:0:1131:783_1920x0_80_0_0_e105996cd00b56b65f762e1a044ebbb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, rusya, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, ukrayna, kırım
vasiliy nebenzya, rusya, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, ukrayna, kırım
Nebenzya: Ukrayna'da barış için taraflar toprak gerçeklerini dikkate almalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini belirtti.
BM Genel Kurulu'nun Ukrayna konulu toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da kalıcı barış için tüm ilgili tarafların yeni toprak gerçeklerini dikkate alması gerektiğini, Rusya’nın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu söyledi.
Nebenzya, “Rusya, krizin siyasi ve diplomatik çözümüne hazır. Bununla birlikte, barışın gerçekten kalıcı olması için, ilgili tüm tarafların Kırım ve dört bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasının ardından ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini hesaba katması gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.
Nebenzya ayrıca, Kiev'in Batılı destekçilerinin, Alaska'da düzenlenen son Rus-Amerikan zirvesinde ulaşılan ve Ukrayna krizinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde çözülmesine yol açabilecek mutabakatı baltalamak için tüm güçleriyle çabaladıklarını vurguladı.