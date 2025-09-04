https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nazilerin-yagmaladigi-unlu-tablo-emlak-ilaninda-gorulmustu-tablo-iade-edildi-1099089299.html

Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: İade edildi



İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yağmaladığı veya kendi adlandırmalarıyla "zorunlu satışla" elde ettikleri ünlü tarihi eserler ve tablolar, filmlere kadar konu olmuştu. Savaş zamanı özellikle Yahudi toplumundan çalınan eserler bir bir iade edilirken bir başka ünlü tablonun ortaya çıkış hikayesi şaşkınlık yarattı. İtalyan usta Giuseppe Ghislandi’nin "Bir Kadının Portresi" adlı tablo, Amsterdamlı sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonundaydı ve koleksiyonun büyük bir kısmı ölümünden sonra Naziler tarafından yağmalanmıştı. 1710 yılına tarihlenen tablo, Naziler tarafından çalınan sanat eserleri veritabanında listeleniyordu. Her şey, bazı Nazilerin savaş yenilgisi sonrası kaçtığı Latin Amerika ülkesi Arjantin'de başladı. Arjantin'e kaçmıştıTablonun ortaya çıktı evin sahibi Patricia Kadgien’in babası Friedrich, Avrupa genelinde binlerce eseri yağmalayan Adolf Hitler’in yardımcısı Hermann Göring’in en üst düzey danışmanlarından biriydi. Yenilgi sonrası Arjantin'e kaçan Nazi subayının iki kızından biri olan Patricia Kadgien evini satışa çıkardı. Savaş zamanı kaybolan tabloları arayan sanat dedektifleri, tabloyu emlak ilanındaki fotoğrafta duvarda asılı gördü. İhbar sonrası kadının evini arayan yetkililer ilk etapta eseri bulamadı. Arjantinli yetkililer, ev hapsinde tutulan Kadgien'in avukatının, evinde yapılan aramalarda tabloyu bulamaması üzerine eseri iade ettiğini söyledi.YargılanacaklarAncak tablo ortaya çıkınca Patricia Kadgien'e ev hapsi verildi. Yetkililer aramalarda başka eserlerin bulunduğunu da söylüyorlar. Yerel basına yansıyan haberlere göre Patricia Kadgien ve eşi, "soykırım bağlamında hırsızlığı gizleme" suçlamasıyla yargılanacaklar.

