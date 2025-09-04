Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nazilerin-yagmaladigi-unlu-tablo-emlak-ilaninda-gorulmustu-tablo-iade-edildi-1099089299.html
Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: İade edildi
Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: İade edildi
Sputnik Türkiye
Naziler tarafından Amsterdam'daki bir Yahudi sanat simsarından çalınan ünlü tablo, Arjantin'deki emlak sitesinin satılık ilanındaki fotoğrafta tespit... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T11:23+0300
2025-09-04T12:03+0300
yaşam
giuseppe ghislandi
arjantin
amsterdam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099089580_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_edafaf04afa8e442bdf9c14dd3f377b5.jpg
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yağmaladığı veya kendi adlandırmalarıyla "zorunlu satışla" elde ettikleri ünlü tarihi eserler ve tablolar, filmlere kadar konu olmuştu. Savaş zamanı özellikle Yahudi toplumundan çalınan eserler bir bir iade edilirken bir başka ünlü tablonun ortaya çıkış hikayesi şaşkınlık yarattı. İtalyan usta Giuseppe Ghislandi’nin "Bir Kadının Portresi" adlı tablo, Amsterdamlı sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonundaydı ve koleksiyonun büyük bir kısmı ölümünden sonra Naziler tarafından yağmalanmıştı. 1710 yılına tarihlenen tablo, Naziler tarafından çalınan sanat eserleri veritabanında listeleniyordu. Her şey, bazı Nazilerin savaş yenilgisi sonrası kaçtığı Latin Amerika ülkesi Arjantin'de başladı. Arjantin'e kaçmıştıTablonun ortaya çıktı evin sahibi Patricia Kadgien’in babası Friedrich, Avrupa genelinde binlerce eseri yağmalayan Adolf Hitler’in yardımcısı Hermann Göring’in en üst düzey danışmanlarından biriydi. Yenilgi sonrası Arjantin'e kaçan Nazi subayının iki kızından biri olan Patricia Kadgien evini satışa çıkardı. Savaş zamanı kaybolan tabloları arayan sanat dedektifleri, tabloyu emlak ilanındaki fotoğrafta duvarda asılı gördü. İhbar sonrası kadının evini arayan yetkililer ilk etapta eseri bulamadı. Arjantinli yetkililer, ev hapsinde tutulan Kadgien'in avukatının, evinde yapılan aramalarda tabloyu bulamaması üzerine eseri iade ettiğini söyledi.YargılanacaklarAncak tablo ortaya çıkınca Patricia Kadgien'e ev hapsi verildi. Yetkililer aramalarda başka eserlerin bulunduğunu da söylüyorlar. Yerel basına yansıyan haberlere göre Patricia Kadgien ve eşi, "soykırım bağlamında hırsızlığı gizleme" suçlamasıyla yargılanacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/nazilerin-yagmaladigi-unlu-tablo-arjantindeki-satilik-bir-ev-ilaninda-ortaya-cikti-1098860245.html
arjantin
amsterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099089580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49b257a71e81d29df6fec286b1439b4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giuseppe ghislandi, arjantin, amsterdam
giuseppe ghislandi, arjantin, amsterdam

Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: İade edildi

11:23 04.09.2025 (güncellendi: 12:03 04.09.2025)
© AP Photo / Christian HeitNazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: Tablo iade edildi
Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo emlak ilanında görülmüştü: Tablo iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Christian Heit
Abone ol
Naziler tarafından Amsterdam'daki bir Yahudi sanat simsarından çalınan ünlü tablo, Arjantin'deki emlak sitesinin satılık ilanındaki fotoğrafta tespit edilmişti. Nazi komutanının kızı tabloyu iade etti.
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yağmaladığı veya kendi adlandırmalarıyla "zorunlu satışla" elde ettikleri ünlü tarihi eserler ve tablolar, filmlere kadar konu olmuştu. Savaş zamanı özellikle Yahudi toplumundan çalınan eserler bir bir iade edilirken bir başka ünlü tablonun ortaya çıkış hikayesi şaşkınlık yarattı.
İtalyan usta Giuseppe Ghislandi’nin "Bir Kadının Portresi" adlı tablo, Amsterdamlı sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonundaydı ve koleksiyonun büyük bir kısmı ölümünden sonra Naziler tarafından yağmalanmıştı.
1710 yılına tarihlenen tablo, Naziler tarafından çalınan sanat eserleri veritabanında listeleniyordu. Her şey, bazı Nazilerin savaş yenilgisi sonrası kaçtığı Latin Amerika ülkesi Arjantin'de başladı.

Arjantin'e kaçmıştı

Tablonun ortaya çıktı evin sahibi Patricia Kadgien’in babası Friedrich, Avrupa genelinde binlerce eseri yağmalayan Adolf Hitler’in yardımcısı Hermann Göring’in en üst düzey danışmanlarından biriydi. Yenilgi sonrası Arjantin'e kaçan Nazi subayının iki kızından biri olan Patricia Kadgien evini satışa çıkardı.
Savaş zamanı kaybolan tabloları arayan sanat dedektifleri, tabloyu emlak ilanındaki fotoğrafta duvarda asılı gördü. İhbar sonrası kadının evini arayan yetkililer ilk etapta eseri bulamadı.
Arjantinli yetkililer, ev hapsinde tutulan Kadgien'in avukatının, evinde yapılan aramalarda tabloyu bulamaması üzerine eseri iade ettiğini söyledi.

Yargılanacaklar

Ancak tablo ortaya çıkınca Patricia Kadgien'e ev hapsi verildi. Yetkililer aramalarda başka eserlerin bulunduğunu da söylüyorlar.
Yerel basına yansıyan haberlere göre Patricia Kadgien ve eşi, "soykırım bağlamında hırsızlığı gizleme" suçlamasıyla yargılanacaklar.
Nazilerin çaldığı ünlü tablo, Arjantin'deki satılık bir ev ilanında ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
YAŞAM
Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo, Arjantin'deki satılık bir ev ilanında ortaya çıktı
27 Ağustos, 12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала