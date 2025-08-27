https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/nazilerin-yagmaladigi-unlu-tablo-arjantindeki-satilik-bir-ev-ilaninda-ortaya-cikti-1098860245.html

Nazilerin yağmaladığı ünlü tablo, Arjantin'deki satılık bir ev ilanında ortaya çıktı

Naziler tarafından Amsterdam'daki bir Yahudi sanat simsarından çalınan ünlü tablo, Arjantin'deki emlak sitesinin satılık ilanındaki fotoğrafta tespit edildi... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi'nin "Bir Kadının Portresi" adlı tablosu, savaş zamanında kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Geç barok portre sanatçısı Giuseppe Ghislandi'nin Contessa Colleoni portresi olan kayıp tablo, yaklaşık 80 yıl sonra bir satılık ev ilanında ortaya çıktı. Tablonun öyküsüne göre eser, Yahudi sanat simsarı Jacques Goudstikker'in savaş zamanı yağmalanan yüzlerce eserlerin arasındaydı. Ancak daha sonra tablonun yağmalandı ve 'kayıp savaş zamanı eserler' veri tabanına eklendi. Hollanda basınının haberine göre, Ghislandi'nin "Bir Kadının Portresi" adlı tablosu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Amerika'ya taşınan üst düzey bir Nazi subayının satılık ev ilanında tespit edildi. Arjantin merkezli bir emlak sitesinin ilanındaki görsellerde tespit edilen tablo, böylelikle ortaya çıktı.

