Modi, AB liderleriyle Ukrayna'yı görüştü
Modi, AB liderleriyle Ukrayna'yı görüştü
04.09.2025
Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) liderleriyle Ukrayna’daki krizin çözümünün ele alındığını duyurdu.Modi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmeyi 'çok verimli' olarak nitelendirerek, ''Karşılıklı ilgi uyandıran konular ve Ukrayna’daki çatışmanın en kısa sürede sona erdirilmesine yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk'' dedi.Görüşme sırasında, Hindistan ve AB arasında serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması ve Hindistan – Orta Doğu – Avrupa Ekonomik Koridoru’nun hayata geçirilmesi konusundaki ortak taahhüt de teyit edildi.Modi, “Stratejik ortaklığımızın, istikrarın güçlendirilmesinde ve kurallara dayalı düzenin ilerletilmesinde kilit rol oynadığı konusunda hemfikiriz” diye ekledi.
