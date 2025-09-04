Türkiye
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarı geldi. İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 °C’nin altına düşerken, cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

11:45 04.09.2025
Meteoroloji ve AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarı geldi. İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 °C’nin altına düşerken, cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca rüzgârın poyraz yönünden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 30 °C’nin altına gerileyecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Cuma ve cumartesi sağanak bekleniyor

Rapora göre, cuma ve cumartesi günleri özellikle kentin kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

AKOM’dan Vatandaşa Uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışlarla birlikte poyrazın etkili olacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemizde bugün itibarıyla sıcaklıkların 30 °C ve altına gerilemesi, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Cuma ve cumartesi günleri kuzey bölgelerimiz başta olmak üzere aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülmektedir. Rüzgarın cumartesi gününe kadar kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde (40 - 60 km/s) esmesi beklenmektedir.”
