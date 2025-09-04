Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-uyarisi-gok-gurultulu-saganak-yagis-geliyor-1099093833.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 30 °C’nin altına gerileyecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.Cuma ve cumartesi sağanak bekleniyorRapora göre, cuma ve cumartesi günleri özellikle kentin kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.AKOM’dan Vatandaşa Uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışlarla birlikte poyrazın etkili olacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bölgemizde bugün itibarıyla sıcaklıkların 30 °C ve altına gerilemesi, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Cuma ve cumartesi günleri kuzey bölgelerimiz başta olmak üzere aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülmektedir. Rüzgarın cumartesi gününe kadar kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde (40 - 60 km/s) esmesi beklenmektedir.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 30 °C’nin altına gerileyecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Cuma ve cumartesi sağanak bekleniyor
Rapora göre, cuma ve cumartesi günleri özellikle kentin kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışlarla birlikte poyrazın etkili olacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemizde bugün itibarıyla sıcaklıkların 30 °C ve altına gerilemesi, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Cuma ve cumartesi günleri kuzey bölgelerimiz başta olmak üzere aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülmektedir. Rüzgarın cumartesi gününe kadar kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde (40 - 60 km/s) esmesi beklenmektedir.”