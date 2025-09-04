https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/matcha-cayi-hastanelik-etti-uzmanlardan-fazla-tuketim-uyarisi-geldi-1099104183.html
Matcha çayı hastanelik etti: Uzmanlardan fazla tüketim uyarısı geldi
Son dönemde sosyal medyanın gözdesi olan matcha çayı, sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak aşırı tüketim tehlike yaratabiliyor. TikTok... 04.09.2025
TikTok’ta 5.5 milyon kez izlenen videosunda Lynn Shazeen, matcha alışkanlığının onu hastanelik ettiğini açıkladı. Demir seviyelerinin ciddi şekilde düşmesi üzerine damar yoluyla demir takviyesi almak zorunda kaldı. Shazeen, “Matcha takıntımın dönemi bitti” sözleriyle yaşadığı deneyimi paylaştı.Matcha demir emilimini engelleyebilirProjuvenate kurucusu Dr. Libby Artingstall, matcha ve yeşil çayın içerdiği polifenollerin, bitkisel kaynaklı demirin vücut tarafından emilimini engelleyebileceğini söyledi. Özellikle vejetaryen, vegan, hamile kadınlar veya ağır adet gören kadınlarda demir eksikliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.Aşırı kafein de riskliMatcha, sıradan yeşil çaya kıyasla daha fazla kafein içeriyor. Uzmanlara göre fazla tüketim; çarpıntı, uykusuzluk, anksiyete ve tansiyon yükselmesine neden olabilir. Bir yetişkin için günlük güvenli kafein sınırının 400 mg, hamileler için ise 200 mg olduğu belirtiliyor. Bu da günde 1–3 fincan matcha anlamına geliyor.Ne kadar matcha içilmeli?Uzmanlar, matcha tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini vurguluyor. Yüksek dozda kullanılan yeşil çay özütü takviyeleri, karaciğer enzimlerini yükseltebilir ve nadiren karaciğer hasarına yol açabilir. EGCG adlı güçlü antioksidanın ise faydalı olduğu ancak aşırı dozda risk taşıdığı biliniyor.Demir eksikliğine karşı önerilerDemir emilimi kaygısı taşıyanlara, matcha çayını demir açısından zengin öğünlerden en az bir saat ayrı tüketmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca demir takviyesi kullananların, matcha’yı bu takviyelerden de uzak zamanda içmeleri öneriliyor.
