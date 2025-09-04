https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/matcha-cayi-hastanelik-etti-uzmanlardan-fazla-tuketim-uyarisi-geldi-1099104183.html

Matcha çayı hastanelik etti: Uzmanlardan fazla tüketim uyarısı geldi

Matcha çayı hastanelik etti: Uzmanlardan fazla tüketim uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

Son dönemde sosyal medyanın gözdesi olan matcha çayı, sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak aşırı tüketim tehlike yaratabiliyor. TikTok... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T16:53+0300

2025-09-04T16:53+0300

2025-09-04T16:53+0300

tiktok

haberler

sağlik

matcha çayı

matcha latte

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091241882_304:14:1882:901_1920x0_80_0_0_14192ca88626f4c331e34dd1a977f2a6.jpg

TikTok’ta 5.5 milyon kez izlenen videosunda Lynn Shazeen, matcha alışkanlığının onu hastanelik ettiğini açıkladı. Demir seviyelerinin ciddi şekilde düşmesi üzerine damar yoluyla demir takviyesi almak zorunda kaldı. Shazeen, “Matcha takıntımın dönemi bitti” sözleriyle yaşadığı deneyimi paylaştı.Matcha demir emilimini engelleyebilirProjuvenate kurucusu Dr. Libby Artingstall, matcha ve yeşil çayın içerdiği polifenollerin, bitkisel kaynaklı demirin vücut tarafından emilimini engelleyebileceğini söyledi. Özellikle vejetaryen, vegan, hamile kadınlar veya ağır adet gören kadınlarda demir eksikliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.Aşırı kafein de riskliMatcha, sıradan yeşil çaya kıyasla daha fazla kafein içeriyor. Uzmanlara göre fazla tüketim; çarpıntı, uykusuzluk, anksiyete ve tansiyon yükselmesine neden olabilir. Bir yetişkin için günlük güvenli kafein sınırının 400 mg, hamileler için ise 200 mg olduğu belirtiliyor. Bu da günde 1–3 fincan matcha anlamına geliyor.Ne kadar matcha içilmeli?Uzmanlar, matcha tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini vurguluyor. Yüksek dozda kullanılan yeşil çay özütü takviyeleri, karaciğer enzimlerini yükseltebilir ve nadiren karaciğer hasarına yol açabilir. EGCG adlı güçlü antioksidanın ise faydalı olduğu ancak aşırı dozda risk taşıdığı biliniyor.Demir eksikliğine karşı önerilerDemir emilimi kaygısı taşıyanlara, matcha çayını demir açısından zengin öğünlerden en az bir saat ayrı tüketmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca demir takviyesi kullananların, matcha’yı bu takviyelerden de uzak zamanda içmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tiktok, haberler, matcha çayı, matcha latte