Mardin'de kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı

Mardin'de kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği Meryem Ana heykeline tükürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Sosyal medyada dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.
Sosyal medyada dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.