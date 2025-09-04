Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Mardin'de kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı
Mardin'de kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mardin'de kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği Meryem Ana heykeline tükürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medyada dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/savci-ercan-kayhanin-katil-zanlisi-mustafa-can-gul-tutuklandi-1099113036.html
mardin, kilise, hakaret, küfür etmek
mardin, kilise, hakaret, küfür etmek

Mardin'de kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı

22:55 04.09.2025
Abone ol
Mardin'de kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği Meryem Ana heykeline tükürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Sosyal medyada dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.
Mustafa Can Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
TÜRKİYE
Savcı Ercan Kayhan’ın katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı
18:14
Android APK
