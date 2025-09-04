https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/mardinde-kiliseye-yonelik-hakaret-icerikli-paylasim-yapan-zanli-tutuklandi-1099117176.html

Mardin'de kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

04.09.2025

Sosyal medyada dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.

