https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/lavrov-uaek-temsilcileri-rusya-gerekli-gordugu-surece-zaporijya-nukleer-santralinde-kalacak-1099081695.html
Lavrov: UAEK temsilcileri Rusya gerekli gördüğü sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacak
Lavrov: UAEK temsilcileri Rusya gerekli gördüğü sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) temsilcilerinin gerektiği sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacağını... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T00:24+0300
2025-09-04T00:24+0300
2025-09-04T00:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kiev
ukrayna
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096582823_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_e06aa69cc7d0a3ec0bf4184bda67cb86.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) temsilcilerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nde, Rusya onların varlığını gerekli ve uygun gördüğü sürece kalacağını açıkladı.Lavrov, konuya ilişkin hazırlanan belgesel dizisinde şu ifadeleri kullandı:Bakan, UAEK temsilcilerinin sahaya girişinde ciddi zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:Lavrov, bu aşamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müdahale ettiğini ve UAEK uzmanlarının santrale girişine izin vermediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi’nde defalarca Kiev yönetiminin 'sorumsuzca davranışlarını' gündeme getirdiklerini ve bu tavrın Avrupa için ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Lavrov, UAEK Genel Direktörü Grossi’nin de, Ukrayna saldırılarının sürdüğü koşullarda Ajans uzmanlarının santralde bulunmasının gerekliliğine yeniden dikkat çektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/putin-cin-ziyaretinin-ardindan-vladivostoka-gitti-1099078707.html
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096582823_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_ca6cc8e0838fa1b1d4ab81eee4112b3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kiev, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rusya, kiev, ukrayna, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
Lavrov: UAEK temsilcileri Rusya gerekli gördüğü sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) temsilcilerinin gerektiği sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) temsilcilerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nde, Rusya onların varlığını gerekli ve uygun gördüğü sürece kalacağını açıkladı.
Lavrov, konuya ilişkin hazırlanan belgesel dizisinde şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik bombardımanları, büyük ölçekli bir nükleer felaket tehdidi yaratıyordu. Kiev’in sağduyusuna ya da kendini koruma içgüdüsüne güvenmek mümkün değildi. Bu koşullarda, durumu gözlemlemek üzere UAEK Sekretaryası uzmanlarını davet etmek zorunda kaldık, her ne kadar bu tür bir faaliyet Ajans’ın yetki belgesinde öngörülmemiş olsa da.”
Bakan, UAEK temsilcilerinin sahaya girişinde ciddi zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:
“Zaporijya’daki hızla değişen durum ve Ukrayna’nın bitmeyen sabotaj faaliyetleri göz önünde bulundurularak, uzmanların güzergahı ve güvenlik önlemleri dahil tüm organizasyonel detaylar önceden dikkatle hazırlanmış ve mutabakata varılmıştı. Ajans Genel Direktörü Rafael Grossi bu koşulları kabul etti, ancak uygulamaya geçilemedi.”
Lavrov, bu aşamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müdahale ettiğini ve UAEK uzmanlarının santrale girişine izin vermediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi’nde defalarca Kiev yönetiminin 'sorumsuzca davranışlarını' gündeme getirdiklerini ve bu tavrın Avrupa için ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Lavrov, UAEK Genel Direktörü Grossi’nin de, Ukrayna saldırılarının sürdüğü koşullarda Ajans uzmanlarının santralde bulunmasının gerekliliğine yeniden dikkat çektiğini vurguladı.