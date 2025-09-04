Lavrov: UAEK temsilcileri Rusya gerekli gördüğü sürece Zaporijya Nükleer Santrali’nde kalacak

“Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik bombardımanları, büyük ölçekli bir nükleer felaket tehdidi yaratıyordu. Kiev’in sağduyusuna ya da kendini koruma içgüdüsüne güvenmek mümkün değildi. Bu koşullarda, durumu gözlemlemek üzere UAEK Sekretaryası uzmanlarını davet etmek zorunda kaldık, her ne kadar bu tür bir faaliyet Ajans’ın yetki belgesinde öngörülmemiş olsa da.”