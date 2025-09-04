https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/istekliler-koalisyonu-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-tedarik-etmeye-hazir-1099109536.html

'İstekliler Koalisyonu' Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır

‘İstekliler Koalisyonu’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır

04.09.2025

Elysee Sarayı'nda yapılan toplantının ardından İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ‘İstekliler Koalisyonunun’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır olduğu ifade edildi.Koalisyon üyelerinin toplantısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başkanlıklarında karma formatta gerçekleşti.İngiltere hükümeti yazı işlerinden yapılan açıklamada, “Başbakan, koalisyon ortaklarının Ukrayna'nın cephaneliğini daha da güçlendirmek için uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Kendisi ayrıca, ateşkes durumunda (Ukrayna'ya) askeri birlik konuşlandırma olanağını sağlamaya yönelik sürekli ve hızlı çalışmaları için askeri kurumlara teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.‘İstekliler Koalisyonu’ üyeleri Trump'a toplantı hakkında bilgi verdiAlman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, ‘İstekliler Koalisyonu’ üyelerinin, Ukrayna konusunda yapılan toplantının ardından telefonda ABD Başkanı Donald Trump'a çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdiğini, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaya devam edeceği yönündeki umutlarını dile getirdiğini belirtti.Rusya: Ukrayna'ya asker konuşlandırma senaryoları kabul edildmezRusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını bildirmişti. Bakanlık, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO ülkelerinden askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılma olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

