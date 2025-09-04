https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/istekliler-koalisyonu-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-tedarik-etmeye-hazir-1099109536.html
‘İstekliler Koalisyonu’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır
‘İstekliler Koalisyonu’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır
Sputnik Türkiye
Paris’te toplanan sözde ‘İstekliler Koalisyonunun’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır olduğu öğrenildi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:25+0300
2025-09-04T17:25+0300
2025-09-04T17:25+0300
dünya
i̇ngiltere
fransa
koalisyon
paris
ukrayna
füze
uzun menzilli füze
rusya
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099109013_0:60:1180:724_1920x0_80_0_0_bd989d5ccaca1d4da7053408dbb8b7fe.png
Elysee Sarayı'nda yapılan toplantının ardından İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ‘İstekliler Koalisyonunun’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır olduğu ifade edildi.Koalisyon üyelerinin toplantısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başkanlıklarında karma formatta gerçekleşti.İngiltere hükümeti yazı işlerinden yapılan açıklamada, “Başbakan, koalisyon ortaklarının Ukrayna'nın cephaneliğini daha da güçlendirmek için uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Kendisi ayrıca, ateşkes durumunda (Ukrayna'ya) askeri birlik konuşlandırma olanağını sağlamaya yönelik sürekli ve hızlı çalışmaları için askeri kurumlara teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.‘İstekliler Koalisyonu’ üyeleri Trump'a toplantı hakkında bilgi verdiAlman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, ‘İstekliler Koalisyonu’ üyelerinin, Ukrayna konusunda yapılan toplantının ardından telefonda ABD Başkanı Donald Trump'a çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdiğini, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaya devam edeceği yönündeki umutlarını dile getirdiğini belirtti.Rusya: Ukrayna'ya asker konuşlandırma senaryoları kabul edildmezRusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını bildirmişti. Bakanlık, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO ülkelerinden askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılma olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/zaharovadan-istekliler-koalisyonu-liderlerine-hatirlatma-toplantiya-pecete-ve-seker-kasigi-1098642398.html
i̇ngiltere
fransa
paris
ukrayna
rusya
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099109013_68:0:1112:783_1920x0_80_0_0_d33af0ace4336bbbae7932eadf772fa1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, fransa, koalisyon, paris, ukrayna, füze, uzun menzilli füze, rusya, kremlin, nato, elysee sarayı, sergey lavrov, keir starmer, emmanuel macron, almanya, abd, donald trump
i̇ngiltere, fransa, koalisyon, paris, ukrayna, füze, uzun menzilli füze, rusya, kremlin, nato, elysee sarayı, sergey lavrov, keir starmer, emmanuel macron, almanya, abd, donald trump
‘İstekliler Koalisyonu’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır
Paris’te toplanan sözde ‘İstekliler Koalisyonunun’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır olduğu öğrenildi.
Elysee Sarayı'nda yapılan toplantının ardından İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ‘İstekliler Koalisyonunun’ Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır olduğu ifade edildi.
Koalisyon üyelerinin toplantısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başkanlıklarında karma formatta gerçekleşti.
İngiltere hükümeti yazı işlerinden yapılan açıklamada, “Başbakan, koalisyon ortaklarının Ukrayna'nın cephaneliğini daha da güçlendirmek için uzun menzilli füzeler tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Kendisi ayrıca, ateşkes durumunda (Ukrayna'ya) askeri birlik konuşlandırma olanağını sağlamaya yönelik sürekli ve hızlı çalışmaları için askeri kurumlara teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.
‘İstekliler Koalisyonu’ üyeleri Trump'a toplantı hakkında bilgi verdi
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, ‘İstekliler Koalisyonu’ üyelerinin, Ukrayna konusunda yapılan toplantının ardından telefonda ABD Başkanı Donald Trump'a çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdiğini, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaya devam edeceği yönündeki umutlarını dile getirdiğini belirtti.
Sonuçta ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapıldı. Avrupalı ortaklar, Trump'a çalışmalarının durumu hakkında bilgi verdi, ABD'nin Ukrayna'ya destek, güvenlik garantilerini geliştirme ve hedefe yönelik diplomatik süreç oluşturma yönündeki ortak çabalara aktif katılımının devam etmesi yönündeki umutlarını dile getirdi.
Rusya: Ukrayna'ya asker konuşlandırma senaryoları kabul edildmez
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya asker konuşlandırma yönündeki her senaryonun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını bildirmişti. Bakanlık, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO ülkelerinden askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılma olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamı için kışkırtma olarak nitelendirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.